Le Vietnam entame son mandat de membre du Conseil exécutif d’ONU Femmes

Cette première session de 2025 s’est concentrée sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et l’élaboration du plan stratégique 2026-2029. Les délégués ont reconnu les progrès réalisés en matière d’égalité des sexes, mais ont souligné les défis persistants, notamment les conflits, les crises humanitaires, la violence, la discrimination, les impacts du changement climatique, l’injustice sociale et les contraintes de ressources. La lenteur des progrès dans la réalisation de l’Agenda 2030 pour le développement durable était également une préoccupation majeure.

Photo : VNA/CVN

S’adressant à la session, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang a souligné l’importance d’évaluer les réalisations, de tirer des leçons et de formuler des solutions opportunes. Il a souligné la nécessité d’une plus grande participation des femmes dans les sciences, la technologie et l’innovation par le biais de l’éducation STEM pour les filles et d’un cadre mondial pour connecter les femmes dans ces domaines.

Le diplomate vietnamien a appelé à une allocation plus efficace des ressources pour des domaines essentiels tels que la santé et l’éducation, des évaluations d’impact sur le genre et une budgétisation transparente pour favoriser des progrès substantiels. Il a mis l’accent sur des mesures ciblées, notamment des quotas de genre, une formation au leadership et des politiques soutenant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour renforcer le rôle des femmes dans la prise de décision.

Il a également souligné les efforts du Vietnam en matière d’égalité des sexes, citant un pourcentage élevé de femmes parlementaires et scientifiques, ainsi que l’adoption précoce par le pays d’une stratégie nationale sur l’égalité des sexes pour 2020-2031. Le Vietnam a réaffirmé son engagement à travailler avec ONU Femmes et d’autres membres du conseil d’administration pour faire progresser l’égalité des sexes et accélérer les progrès sur les Objectifs de développement durable (ODD), en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte, a-t-il noté.

Le Conseil exécutif d’ONU Femmes, composé de 41 États membres, joue un rôle crucial dans l’élaboration des politiques et des programmes visant à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles dans le monde entier. Le Vietnam a été élu membre pour la période 2025-2027 et assumera officiellement son rôle le 1er janvier 2025.

VNA/CVN