Le Vietnam et le Japon tiennent leur 11e dialogue sur la politique de défense

L’événement a été coprésidé par le membre du Politburo, membre du Conseil permanent de la Commission militaire centrale et vice-ministre vietnamien de la Défense, Hoàng Xuân Chiên, et le vice-ministre japonais de la Défense, Kano Koji.

Lors du dialogue, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les questions mondiales et régionales d’intérêt commun.

Photo : VNA/CVN

Hoàng Xuân Chiên a réitéré la politique étrangère constante du Vietnam d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, ainsi que de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures.

Le Vietnam est disposé à coopérer avec les pays et les organisations internationales pour la paix et le développement dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré, soulignant que le pays est déterminé à régler les différends par des mesures pacifiques conformes au droit international et à maintenir sa politique de défense des "quatre non".

En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, il a souligné la nécessité de respecter le droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et d’accélérer les négociations pour finaliser un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel.

De son côté, Kano Koji a souligné l’importance des liens avec le Vietnam, en particulier dans le domaine de la défense. Il a affirmé le soutien de son pays au respect du droit international, soulignant l’importance des efforts conjoints pour construire un environnement de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

Discussions franches et constructives

Il a exprimé sa conviction que les discussions franches et constructives lors de ce dialogue feront progresser davantage la coopération en matière de défense entre le Vietnam et le Japon de manière efficace et pratique.

Hoàng Xuân Chiên a déclaré que depuis le 10e dialogue sur la politique de défense, les liens bilatéraux en matière de défense se sont considérablement approfondis dans tous les domaines, notamment les échanges de délégations de haut niveau, l’éducation et la formation militaires, le renforcement des capacités, l’industrie de la défense, les opérations de maintien de la paix de l’ONU, la réparation des conséquences de la guerre, la médecine militaire et l’assistance humanitaire, la recherche et le sauvetage, et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

Kano Koji a salué le rôle du Vietnam dans la promotion de la paix et de la coopération régionale et mondiale, exprimant son admiration pour les réalisations du pays dans les luttes pour l’indépendance nationale et la réunification nationale dans le passé ainsi que dans le développement économique actuel. Il a salué les forts progrès de la coopération bilatérale en matière de défense.

Hoàng Xuân Chiên a proposé que le Japon augmente les possibilités de formation et les bourses pour les officiers vietnamiens. Il a également demandé au Japon de continuer à soutenir les contributions du Vietnam aux efforts de maintien de la paix de l’ONU et son travail pour faire face aux conséquences de la guerre.

En outre, il a exprimé le soutien du Vietnam à un engagement plus profond du Japon dans les forums multilatéraux pour la paix, la stabilité et la coopération régionales, en particulier les cadres dirigés par l’ASEAN.

Les deux parties ont convenu que si la coopération en matière de défense a fait des progrès significatifs, il reste un potentiel inexploité pour une collaboration plus étroite. Elles se sont engagées à renforcer davantage les liens bilatéraux en matière de défense, en se concentrant sur le contenu et les mécanismes de coopération convenus lors du dialogue.

À cette occasion, Hoàng Xuân Chiên a invité Kano Koji à se rendre au Vietnam pour le 12e dialogue sur la politique de défense Vietnam - Japon. Ils ont signé le procès-verbal de la 11e édition.

VNA/CVN