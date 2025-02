Assurer le succès de l'organisation des congrès des organisations du Parti à tous les niveaux

Dans l'après-midi du 11 février, l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) a le plaisir de vous présenter l'article intitulé "Organiser avec succès les Congrès des organisations du Parti à tous les niveaux pour le mandat 2025-2030", rédigé par le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm.

Ces événements constituent l'un des éléments fondamentaux pour créer la base politique solide du pays, lui permettant d'entrer dans une nouvelle ère de développement, de prospérité et de grandeur, afin de se positionner aux côtés des grandes puissances mondiales. Cet objectif est conforme aux aspirations du Président Hô Chi Minh bien-aimé et aux attentes de toute la nation.

L'expérience de la révolution vietnamienne démontre que les congrès des organisations du Parti à tous les niveaux jouent un rôle central en matière de leadership, d'orientation et de pilier, avec une influence profonde au sein du Parti et de l'ensemble de la société. Les congrès des organisations du Parti pour ce mandat ont trois missions principales : discuter et approuver les documents pour leurs congrès respectifs, apporter des commentaires sur les projets de documents pour les congrès de niveau supérieur, y compris le XIVe Congrès national du Parti ; sélectionner le personnel des comités du Parti à tous les niveaux ; et finaliser le personnel des organes de direction du Parti, de la base au niveau central. Ces missions sont essentielles et importantes car elles influencent directement le rôle de direction et de gouvernance du Parti, sa capacité de combat, ainsi que l'élaboration des stratégies, des politiques et des mesures de leadership. Elles déterminent aussi la force interne du Parti et du système politique, et l'ensemble des activités de direction des organisations du Parti à tous les niveaux au cours du prochain mandat ainsi qu'à la puissance de la nation tout entière dans l'avenir.

En tant que parti au pouvoir, notre Parti exerce son leadership à travers ses orientations. Les documents des congrès des organisations du Parti à tous les niveaux concrétisent les perspectives et les orientations directrices du Parti en un ensemble de solutions adaptées à la réalité du pays.

Ces documents jouent un rôle d'orientation, de pilotage et de correction des insuffisances existantes. Ils permettent d'optimiser les opportunités, de lever les obstacles et de mobiliser pleinement la participation des cadres, des membres du Parti et de la population. Cette démarche génère une force collective essentielle pour atteindre et dépasser les objectifs fixés, contribuant ainsi à la mise en œuvre des plans et objectifs établis par le Comité central et les organisations du Parti de niveau supérieur.

Assurer la qualité des contributions aux documents des congrès locaux, aux projets de documents des instances supérieures et, en particulier, aux documents du 14ᵉ Congrès national du Parti est un impératif. Il est essentiel d'intégrer des propositions ancrées dans la réalité, en tenant compte des spécificités de chaque localité, village et communauté. Cette approche vise à insuffler une dynamique forte à l'échelle nationale, un objectif fondamental que chaque comité du Parti doit s'efforcer d'atteindre.

Le personnel des comités du Parti constitue l'équipe dirigeante et de gestion clé de chaque ministère, secteur, localité et organisme. Il sert de passerelle entre le Parti, l'État et le peuple, en assumant un rôle de leadership, d'orientation et d'organisation dans la mise en œuvre des lignes directrices du Parti ainsi que des politiques et lois de l'État. Leur mission est non seulement d'assurer l'application effective de ces orientations dans la réalité, mais aussi d'appréhender la situation afin de proposer au Parti et à l'État des politiques adaptées aux aspirations et aux intérêts légitimes de la population. Le secrétaire, le secrétaire adjoint et les membres du comité du Parti sont toujours des facteurs importants, déterminant les résultats de la mise en œuvre des tâches politiques, la stabilité, le développement de chaque localité, organisme et unité à court et à long terme.

Pour garantir le succès des congrès des organisations du Parti à tous les niveaux pour le mandat 2025-2030, les comités du Parti doivent suivre de près la Directive n° 35-CT/TW du 14 juin 2024 du Bureau politique sur l'organisation des congrès des organisations du Parti en vue du XIVᵉ Congrès national du Parti, ainsi que la Conclusion n° 118-KL/TW du 18 janvier 2025, qui en précise les ajustements et compléments.

En outre, la Commission centrale d'organisation, la Commission centrale du contrôle, la Commission centrale de propagande et d'éducation, la Commission centrale de mobilisation des masses et le Bureau du Comité central ont publié 21 documents d'orientation relatifs à l'organisation de ces congrès. Ces documents doivent être considérés comme un "manuel de référence" pour garantir une mise en œuvre efficace.

Dans le contexte de la mise en œuvre active de la Résolution n° 18 du Bureau politique sur la réorganisation et la rationalisation de l'appareil politique, les comités du Parti à tous les niveaux doivent rapidement consolider leurs structures organisationnelles et poursuivre l'optimisation interne de chaque organe, unité et localité.

Quatre nouveaux comités du Parti ont été établis : le Comité du Parti des organes centraux du Parti, le Comité du Parti du Gouvernement, le Comité du Parti de l'Assemblée nationale et le Comité du Parti du Front de la Patrie. Par ailleurs, certaines commissions centrales du Parti ont été restructurées et de nouvelles organisations et cellules du Parti ont été créées au sein de plusieurs ministères, villes et provinces. Chaque organisation doit rapidement stabiliser son fonctionnement en respectant strictement les statuts et nouvelles réglementations du Parti, tant dans ses activités courantes que dans l'organisation des congrès des comités et cellules du Parti.

Se concentrer sur les trois questions principales

Pour mener à bien les Congrès du Parti à tous les niveaux, les Comités du Parti à tous les niveaux doivent se concentrer sur les trois questions principales suivantes :

Primo, il est essentiel d'unifier la perception selon laquelle les réalisations du pays après 95 ans sous la direction du Parti, et en particulier après 40 ans de rénovation, sont grandioses, précieuses et sources de fierté. Cependant, notre pays est toujours confronté à de nombreuses difficultés et défis que l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée doivent redoubler d'efforts, faire preuve d’une plus grande solidarité et d'une détermination accrue pour surmonter. Dans ce contexte, les congrès des comités du Parti à tous les niveaux pour le mandat 2025-2030 ont la responsabilité et le rôle central dans la résolution efficace de ces défis.

De nombreux goulets d'étranglement institutionnels, des barrières et des blocages structurels subsistent depuis longtemps et n'ont pas encore été levés. Le risque de stagnation, de retard, en particulier dans les domaines économiques, scientifiques et technologiques, ainsi que le piège du revenu intermédiaire, demeurent des menaces potentielles. Ces derniers temps, les catastrophes naturelles, les tempêtes, les inondations et les multiples conséquences du changement climatique et de la dégradation environnementale se sont succédé, causant de lourds dommages dans plusieurs régions.

Par ailleurs, la corruption, le gaspillage et les comportements négatifs ne sont pas encore éradiqués de manière radicale. Des attitudes telles que "dire sans agir", "dire une chose et en faire une autre", "abandonner à mi-chemin", "optimisme irréaliste", les rapports non sincères, le manque de compétences et d'exemplarité des cadres, ainsi que les pratiques de factionnalisme et de favoritisme, constituent autant de failles exploitées par les forces hostiles et réactionnaires pour propager des idées subversives. Leur objectif est de fomenter une "évolution pacifique", d'encourager "l'auto-évolution" et "l'auto-transformation interne" afin de saper la confiance du peuple envers le Parti, l'État et le régime.

Ces risques et défis menacent directement la réalisation des objectifs stratégiques fixés sur 100 ans sous la direction du Parti, visant à faire de notre pays, à l'horizon du centenaire de la fondation de la République, au milieu du 14ᵉ siècle, un pays développé à revenu élevé. Il est impératif d'identifier avec précision les menaces et opportunités, de fixer clairement les objectifs à atteindre pour assurer une forte unité politique et de mettre en place des mesures et des actions appropriées, justes et résolues. Cela permettra de lever efficacement les obstacles, de débloquer toutes les ressources, d'exploiter pleinement le potentiel et les avantages spécifiques de chaque secteur, domaine et localité.

Secundo, sur l'élaboration des Documents et la contribution des opinions pour les documents du Congrès, notamment les documents du 14ᵉ Congrès du Parti.

Le rapport politique présenté aux Congrès des Comités du Parti à tous les niveaux doit s'aligner sur l'esprit des projets de Documents soumis au 14ᵉ Congrès du Parti. Il doit se concentrer sur l'analyse et l'évaluation objective de la mise en œuvre des Résolutions du Congrès précédent, en reflétant de manière complète et fidèle la situation et la réalité du développement des localités, des secteurs, des domaines, des organismes et des unités concernées.

Il est essentiel de mettre en lumière les réalisations et les avancées remarquables dans la direction et la gouvernance des organisations du Parti. Dans un esprit de transparence et d'honnêteté – "regarder la vérité en face, évaluer la vérité avec justesse, dire la vérité avec clarté", il faut également identifier sans complaisance les limites, faiblesses et lacunes existantes, notamment les blocages et contraintes qui freinent encore le développement.

L'analyse approfondie des causes des succès et des insuffisances est primordiale, en mettant l’accent sur les orientations stratégiques, les politiques, les mesures et solutions mises en œuvre dans chaque unité et localité. L'accent doit être mis sur l'organisation de l'exécution, le rôle déterminant du facteur humain et du travail de gestion des ressources humaines, ainsi que sur l'importance de la participation, du consensus et du soutien du peuple.

Il convient de valoriser les nouveaux modèles et les initiatives efficaces, en tirant des leçons précieuses pour favoriser le développement. Une approche proactive est nécessaire pour étudier, comprendre et anticiper les tendances, tout en analysant en profondeur les enjeux émergents ayant un impact direct sur les secteurs, les niveaux de gouvernance, les localités et les organismes concernés.

Il est impératif d'identifier clairement les potentiels et les atouts de développement, en suivant le principe "Vision nationale, action locale, engagement des entreprises, responsabilité des citoyens". Cela permettra de définir des orientations précises, des missions prioritaires, des réformes stratégiques et des politiques adaptées, avec un seul objectif ultime : promouvoir le développement économique, culturel et social du pays, en améliorant durablement les conditions de vie matérielles et spirituelles et pour le bonheur du peuple.

Le rapport examinant la direction du Comité du Parti doit être élaboré en accord avec le rapport politique. Il ne faut pas autoriser une copie mécanique des rapports ni une révision superficielle ou formelle. L'examen du Comité du Parti doit s'appuyer sur les règlements de travail, les programmes d'action, les résultats de la direction dans l'organisation de la mise en œuvre des résolutions de l'organisation du Parti, des cellules du Parti, ainsi que sur les directives du Comité supérieur du Parti et sur la situation spécifique de la localité, de l'agence, de l'unité. Il doit également tenir compte des résultats de la mise en œuvre des résolutions et conclusions des 4es Plénums des Comités centraux du Parti des XIe, XIIe et XIIIe mandats, en lien avec l'étude et le suivi de la pensée, de la vertu et du style de Hô Chi Minh ; du règlement sur ce que les membres du Parti ne sont pas autorisés à faire ; et du règlement relatif à l'exemplarité des cadres et des membres du Parti, en particulier des dirigeants. Les critères d'évaluation doivent inclure les résultats concrets du leadership, de la direction et de la mise en œuvre des tâches politiques, ainsi que le niveau de satisfaction du peuple. Il est nécessaire d'identifier de manière honnête et objective les limites et les faiblesses, ainsi que l'ampleur des corrections apportées aux faiblesses précédemment découvertes, dans un esprit d'autocritique et de critique, sans crainte ni faveur. Les causes, notamment subjectives, doivent être clarifiées pour en tirer des leçons et proposer des plans, feuilles de route et mesures correctives efficaces à mettre en œuvre durant le mandat 2025-2030. Le rapport examinant la direction du Comité du Parti doit établir un lien clair entre la responsabilité collective et la responsabilité individuelle, en particulier celle des dirigeants et des personnes chargées de la gestion des domaines et des secteurs. Cela doit être considéré comme une base essentielle pour évaluer les membres du Comité du Parti tout au long du mandat et pour sélectionner les candidats en vue du prochain mandat. Il est important de comprendre que le processus d'évaluation constitue une opportunité pour renforcer la compréhension mutuelle, la solidarité et l'unité, contribuant ainsi à bâtir un meilleur environnement de travail. En aucun cas, il ne faut exploiter ce processus pour alimenter des luttes internes, tenter de nuire ou discréditer les cadres et les membres du Parti.

Il est essentiel de discuter des projets des documents du 14ᵉ Congrès national du Parti de manière substantielle, ciblée et efficace, en évitant toute approche formelle. En fonction des conditions spécifiques de l'organisation du Parti et du congrès, il convient de suggérer des contenus essentiels, des questions nouvelles ou complexes, tout en choisissant des formes adaptées d'échange et de commentaires. L'objectif est de recueillir et d'absorber des opinions pertinentes et de qualité. Lors des discussions, il faut faire preuve d'ouverture, écouter et respecter les avis, notamment sur les questions nouvelles ou délicates, tout en maintenant une position ferme sur les principes fondamentaux, sans hésitation ni vacillement. Une vigilance constante est requise pour détecter et contrecarrer toute tentative d’exploitation des commentaires pour déformer ou saboter les objectifs.

Tertio, une attention particulière doit être accordée à la préparation du personnel, non seulement pour le prochain Congrès, mais aussi en vue du développement futur de l'organisation du Parti, des secteurs, des domaines, des localités, des agences et des unités. Plus largement, cela concerne le destin du Parti, la survie du régime et le développement du pays et de la nation. Ce travail bénéficie d’une grande attention des cadres, des membres du Parti et du peuple. Il est aussi une cible des éléments mal intentionnés et opportunistes, qui diffusent des informations fausses et déformées pour semer la division interne. Concernant la structure des Comités du Parti, il est essentiel de garantir leur direction directe et globale sur les domaines et régions stratégiques, en valorisant la qualité sans abaisser les standards au nom de la structure. Il n'est pas nécessaire que chaque localité, département ou secteur ait obligatoirement un représentant au sein du Comité. Les membres sélectionnés doivent véritablement constituer le noyau du leadership politique, être représentatifs des membres du Parti et jouir de la confiance des masses. Ces membres doivent également être exemplaires, unis dans leur volonté et leurs actions, transparents, loyaux, constants et d'une intégrité irréprochable. La responsabilité des dirigeants dans la proposition et la présentation des candidats doit être promue, notamment en ce qui concerne les successeurs, conformément aux nouveaux règlements du Comité central du Parti. La formation du personnel doit harmoniser les ressources locales avec la mobilité et la mobilisation de cadres provenant d'autres localités. Pour les localités ou unités où les Comités manquent de personnel préparé sur place, le Comité supérieur du Parti doit envisager de mobiliser des cadres qualifiés d'autres localités pour les présenter ou les nommer, y compris après le congrès. Les objectifs à s'efforcer d'atteindre incluent un taux de femmes de 15 % ou plus au sein des Comités du Parti, avec des cadres féminins présents dans les permanences, une proportion de jeunes cadres de 10 % ou plus, et une représentation des minorités ethniques conforme aux caractéristiques, à la composition ethnique et aux conditions spécifiques de chaque localité, organisme ou unité.

En plus de respecter strictement les statuts du Parti et les réglementations en vigueur, la gestion du personnel au sein des Comités du Parti doit être menée de manière rigoureuse, scientifique et humaniste. Il est essentiel de préparer soigneusement tant les cadres dirigeants des comités du Parti que les délégués participant au Congrès du Parti de niveau supérieur.

La présentation et la sélection des candidats doivent répondre aux critères et conditions établis. Elles doivent se fonder sur la planification, les règlements et les dispositions en vigueur, tout en garantissant la démocratie, la transparence et l'équité. La sélection doit être basée sur des critères précis : qualités politiques, éthique, mode de vie, niveau de compétence professionnelle, réputation, ainsi que les résultats et l'efficacité du travail accompli.

Il est impératif d'écarter toute nomination de cadres n'ayant pas la confiance de la population et d'éviter de présenter des dirigeants conciliants ou passifs uniquement pour obtenir des votes. Les cadres intégrant les comités du Parti et ceux désignés pour participer au Congrès supérieur doivent être l'élite du Parti, véritablement exemplaires en matière de qualités politiques, de courage, d'intelligence et de compétences stratégiques. Ils doivent faire preuve d’un sens élevé des responsabilités, d'une pensée novatrice, d’une capacité à saisir les opportunités et à prendre des initiatives, en osant penser, agir et assumer leurs responsabilités dans l’intérêt général. Ils ne doivent ni éviter les défis ni adopter une attitude passive face aux nouvelles problématiques émergentes. Il est indispensable qu’ils possèdent une expérience concrète, des compétences en leadership et en gestion, et qu'ils fassent preuve d’audace et de créativité afin de permettre au Congrès de prendre des décisions éclairées face aux défis croissants du développement national et de la défense du pays.

Le travail du personnel pour le Congrès doit suivre un processus strict, scientifique et cohérent, conforme aux directives du Comité central. Il faut éviter toute approche simpliste, arbitraire ou contraire aux principes fondamentaux, ainsi que toute manipulation stratégique ou rigidité excessive détachée de la réalité. L'objectif est de sélectionner les meilleurs candidats, les plus méritants, sans exclure ceux qui possèdent véritablement les compétences et les qualités requises. Dans le même temps, il est crucial de lutter fermement contre toute forme d’opportunisme, d'ambition excessive, de lobbying personnel, de factionnalisme, de favoritisme ou de protectionnisme local.

Les cadres constituent la pierre angulaire de toute action politique. Ainsi, le processus de sélection ne doit pas seulement identifier les talents de manière précise et pertinente, mais aussi veiller à ne pas les laisser de côté. Ne pas repérer et exploiter les talents représente un gaspillage des ressources humaines et du potentiel du pays.

Le processus de préparation et d’organisation du Congrès, en particulier au sein des comités du Parti récemment établis ou réorganisés, doit strictement respecter les principes d'organisation et de fonctionnement du Parti, notamment le centralisme démocratique, la solidarité et l’unité, ainsi que la critique et l'autocritique. Il est essentiel d'allier fermeté dans les principes et esprit d'innovation, en conciliant héritage et développement, afin de préparer le Congrès de manière sérieuse, minutieuse et exhaustive. La préparation du Congrès doit s'accompagner d’une gestion efficace des missions politiques en cours.

L'organisation du Congrès doit être menée avec pragmatisme et sobriété, en évitant toute ostentation ou gaspillage, tout en garantissant la solennité et la portée significative de l'événement. Elle doit s'accompagner d'une réforme dans la conception, l'adoption et la mise en œuvre des résolutions, d’un renforcement de la délégation et de la répartition des responsabilités, ainsi que d'une réduction des comités et des intermédiaires administratifs superflus. Il convient également de promouvoir l'initiative et l'exemplarité des cadres et des membres du Parti, tout en encourageant la participation active et le soutien de la population.

Il est primordial d’adopter une approche proactive et efficace en matière de travail idéologique et de communication afin de garantir l'unité au sein du Parti et le consensus au sein de la population. Cela contribuera à renforcer et à consolider la confiance des cadres, des membres du Parti et du peuple envers l’organisation de base du Parti.

Créer un environnement favorable à la valorisation de l'intelligence collective et à l'engagement des différentes couches sociales dans l'élaboration des documents officiels et la gestion des ressources humaines est un facteur clé du succès du Congrès. Cela favorisera une mise en œuvre rapide et efficace des résolutions adoptées, contribuant ainsi à améliorer concrètement les conditions de vie de la population et à assurer un avenir prospère, libre et épanouissant pour tous.

VNA/CVN