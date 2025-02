Conversation téléphonique entre Bùi Thanh Son et Sugiono

>> Les relations de coopération Vietnam - Indonésie continueront à se développer

>> Vo Thi Anh Xuân promeut la coopération multilatérale en Indonésie

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants indonésiens, le ministre indonésien des AE Sugiono, a respectueusement adressé ses vœux de Nouvel An du Serpent aux dirigeants et au peuple vietnamiens. Il a affirmé que l'Indonésie prenait en haute considération le partenariat stratégique avec le Vietnam. En outre, il a demandé aux deux parties de poursuivre la promotion d'une coopération substantielle dans tous les domaines et de se coordonner pour organiser des activités célébrant le 70ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Indonésie (30 décembre 1955 - 2025).

De son côté, Bùi Thanh Son a apprécié le développement dynamique des relations entre le Vietnam et l'Indonésie au cours de ces 70 dernières années, reposant sur les bases solides établies par le Président Hô Chi Minh, le président Sukarno et les générations de dirigeants des deux pays. Il a exprimé sa satisfaction quant aux progrès enregistrés dans le cadre du partenariat stratégique ces derniers temps, en particulier le maintien de la confiance politique entre les deux nations. Il a également souligné l'approfondissement et l'efficacité croissante de la coopération dans tous les domaines, qu'il s'agisse du commerce et de l'investissement, de la sécurité et de la défense, des échanges entre les peuples ou encore de la coordination des politiques au sein des forums multilatéraux.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur collaboration étroite et de mettre en œuvre efficacement la perception commune des hauts dirigeants des deux pays et, notamment la promotion des échanges de délégations à l'occasion du Forum sur l'avenir de l'ASEAN (AFF) prévu du 25 au 26 février au Vietnam et du Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) du 16 au 17 avril ; le renforcement de la coopération globale et le soutien mutuel au sein des forums et organisations internationaux, en particulier l'ASEAN et les Nations unies, afin de promouvoir le rôle central de l'ASEAN.

À cette occasion, Bùi Thanh Son a réitéré son invitation au ministre indonésien Sugiono à effectuer une visite au Vietnam. L'invitation a été acceptée avec plaisir.

VNA/CVN