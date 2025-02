Le Premier ministre exige un plan de réorganisation des organismes d’inspection

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, lundi 10 février à Hanoï, une réunion sur le plan de réorganisation des organismes d’inspection, visant à créer un système plus rationalisé, plus fort et plus efficace.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement, également président du Comité de pilotage du gouvernement pour l’évaluation de la mise en œuvre de la résolution N°18-NQ/TW, a souligné que la rationalisation des organismes d’inspection doit placer les intérêts nationaux et populaires au-dessus de tout.

Ce processus devrait suivre les directives du Parti et de l’État conformément à la résolution N°18-NQ/TW sur certains problèmes sur la poursuite de la rénovation, de la réorganisation de l’appareil du système politique vers la compacité et davantage d’efficacité et d’efficience, dans le but de réduire le nombre d’unités et de personnel, tout en améliorant l’efficacité et l’efficience du travail, a-t-il indiqué.

En outre, la structure organisationnelle doit être centralisée, cohérente et compacte, avec deux niveaux, tandis que les méthodes doivent être maintenues et renouvelées pour réaliser une réforme adéquate, a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également mis l’accent sur la nécessité de s’attaquer aux problèmes actuels tels que la duplication et le chevauchement des activités des organismes d’inspection.

Le processus de réorganisation doit garantir la continuité dans l’exécution des fonctions, sans interruptions ni omissions. Il est également nécessaire d’examiner et d’évaluer les fonctionnaires pour s’assurer qu’ils sont des personnes intègres, visionnaires, professionnelles et compétentes dans la tâche d’inspection, a-t-il déclaré.

Il a demandé à l’Inspection générale du gouvernement, au ministère de l’Intérieur et aux organismes concernés d’accélérer la finalisation du plan et de le soumettre de manière claire et détaillée à l’examen du Politburo et du Comité de pilotage du gouvernement. Une fois que le Politburo aura donné son approbation, le plan sera soumis à l’Assemblée nationale.

Le chef du gouvernement a souligné que si des difficultés émergent lors de la mise en œuvre du plan, des ajustements et des modifications doivent être apportés si nécessaire pour garantir qu’ils soient conforme à la pratique et cohérents avec le système politique.

L’objectif ultime de cette réorganisation est d’améliorer l’efficacité et l’efficience opérationnelles, de délimiter clairement les fonctions des organismes d’inspection, de réduire la taille de la structure, d’améliorer la capacité dirigeante des organisations et des responsables du Parti et de restructurer le personnel pour élever la qualité et répondre aux exigences des tâches.

Au cours de la période 2021-2024, les organismes d’inspection ont détecté des violations économiques d’une valeur de plus de 573 milliards de dôngs et plus de 1.890 ha de terres. En outre, ils ont recommandé des sanctions administratives à l’encontre de 32.000 entités et 55.000 personnes physiques, et ont renvoyé 1.532 cas et 1.212 personnes impliquées devant les autorités judiciaires.

VNA/CVN