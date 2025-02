Débat sur le plan d’investissement pour le chemin de fer Lào Cai - Hanoi - Hai Phong

>> La 42e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale s'ouvrira le 5 février

>> Le Comité permanent de l’AN propose un objectif de croissance de plus de 8%

Selon la proposition du gouvernement, le projet vise à construire une ligne ferroviaire moderne et intégrée pour répondre aux demandes de transport nationales et internationales, en particulier entre le Vietnam et la Chine. Le chemin de fer devrait être un moteur essentiel du développement socio-économique durable le long du corridor économique Lào Cai - Hanoi - Hai Phong.

Photo: VNA/CVN

Le gouvernement a proposé à l’Assemblée nationale d’approuver le plan d’investissement pour la ligne principale, qui s’étendra sur environ 390,9 km, ainsi que sur trois lignes secondaires totalisant 27,9 km. Le projet traversera neuf provinces et villes dans le Nord, à savoir Lào Cai, Yên Bai, Phu Tho, Vinh Phuc, Hanoi, Bac Ninh, Hung Yên, Hai Duong et Hai Phong.

Le projet devrait nécessiter environ 2.632 ha de terrains et sera financé par des investissements publics, pour un coût total estimé à 203,23 billions de dôngs (environ 8,37 milliards d'USD). Les sources de financement comprendront le budget de l’État (central et local), les capitaux nationaux, les prêts étrangers (du gouvernement chinois) et d’autres sources légales. L’étude de faisabilité devrait commencer en 2025 et s’achever en 2030.

Présentant le rapport d’évaluation, Vu Hông Thanh, président de la Commission économique de l’Assemblée nationale, a affirmé la nécessité du projet. Il a cependant exhorté le gouvernement à clarifier la manière dont le projet s’aligne sur le plan national d’utilisation des terres pour 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, et comment l’attribution des terres s’inscrit dans les schémas de planification locale.

En ce qui concerne le financement, la Commission économique a approuvé la proposition du gouvernement concernant 15 mécanismes et politiques spéciaux, qui ont été préalablement approuvés par l’Assemblée nationale et examinés par les autorités compétentes. Bien que ces mécanismes fournissent une base solide, il est nécessaire de garantir l’équilibre macroéconomique et la sécurité de la dette nationale lors de la mise en œuvre.

Après des discussions, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a convenu de soumettre la proposition d’investissement à la session extraordinaire de l’Assemblée nationale de la XVe législature, qui doit s’ouvrir le 12 février prochain.

Dans son discours, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que le Comité central du Parti et le Politburo ont publié des résolutions et des conclusions donnant la priorité aux ressources pour l’approbation du projet et le lancement des travaux cette année. Le projet devrait améliorer le réseau ferroviaire, reliant les principales zones urbaines et les zones industrielles des régions du Centre du Nord, des montagnes et du delta du fleuve Rouge.

Le plus haut législateur a également souligné la nécessité d’un tracé optimal des voies pour assurer la connectivité avec le réseau ferroviaire national, les systèmes ferroviaires urbains et les autres modes de transport, tout en minimisant l’impact sur les zones résidentielles et les terres forestières. Il a appelé à des évaluations approfondies de la réattribution des terrains, de l’indemnisation en cas de réattribution des terrains, et de la réinstallation.

En ce qui concerne les infrastructures des gares, le président de l’Assemblée nationale a recommandé d’optimiser la conception pour s’adapter aux vitesses de fonctionnement des trains tout en assurant la concentration du fret et des passagers afin de minimiser les coûts d’investissement.

VNA/CVN