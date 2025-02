Le PM préside une conférence sur le développement des sciences et technologies

Le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a présidé, dans l’après-midi du 11 février, une conférence sur le développement des sciences et technologies, l’innovation et les ressources humaines qualifiées au service du développement économique.

Rappelant la résolution 57-NQ/TW du Politburo sur le développement des sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale, Pham Minh Chinh a souligné que le gouvernement avait publié une résolution sur son plan d’action visant à mettre en œuvre cette directive. Ce plan vise à concrétiser l’objectif d’une croissance de 8% en 2025 et à poser les bases d’une croissance nationale à deux chiffres les années suivantes.

Le plan d’action du gouvernement prévoit sept groupes de tâches et mesures ainsi que 140 tâches spécifiques assignées aux ministères, secteurs et localités pour assurer la mise en œuvre efficace de la résolution 57-NQ/TW.

Afin d’accélérer la croissance et d’améliorer la productivité du travail, il est essentiel de promouvoir le développement des sciences et technologies, de l’innovation et des ressources humaines qualifiées, a déclaré le chef du gouvernement.

Il a invité les participants à évaluer l’environnement scientifique du Vietnam et à proposer des mesures révolutionnaires pour mobiliser des ressources en faveur du développement des sciences et technologies ainsi que de l’innovation.

Lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale, le gouvernement soumettra à l’organe législatuf une résolution visant à lever les obstacles institutionnels, à créer des marchés favorables et à faire des sciences et technologies ainsi que de l’innovation un moteur clé de la croissance nationale.

