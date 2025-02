Le Comité permanent de l’Assemblée nationale clôt sa 42e session

Dans son discours de clôture, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que le comité permanent avait examiné 27 questions clés, dont 16 à discuter lors de la 9e session extraordinaire de l’Assemblée nationale, deux pour la 9e session ordinaire et neuf relevant de la compétence du comité permanent, en se concentrant principalement sur la rationalisation et la restructuration de l’appareil.

En outre, le comité permanent a fourni des informations sur les questions urgentes présentées par le gouvernement, visant à éliminer les goulets d’étranglement, à favoriser le développement socio-économique, à assurer la défense et la sécurité nationales et à établir des mécanismes spéciaux pour les projets clés.

Le plus haut législateur a souligné que le comité permanent a examiné 16 des 17 questions prévues pour la session extraordinaire, prévue du 12 au 19 février prochain.

La question restante concerne la résolution de l’Assemblée nationale sur les politiques pilotes pour surmonter les obstacles dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, qui a été abordée par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors d’une réunion le 7 février.

Il a souligné la nécessité pour l’Assemblée nationale et le gouvernement de faire tous les efforts pour résoudre cette question.

Trân Thanh Mân a noté que la 9e session ordinaire est prévue pour mai, au cours de laquelle le comité permanent organisera une séance de questions-réponses. Il a exhorté toutes les organes à se préparer activement pour la session.

Il a également souligné l’importance d’assurer une restructuration organisationnelle en douceur après la session extraordinaire et a appelé toutes les organes à rester concentrées, à suivre de près les programmes, les plans et les conclusions formulés par le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale lors des sessions précédentes, à assurer une mise en œuvre proactive des tâches et à garantir le fonctionnement ininterrompu de tous les organes et organisations concernés.

VNA/CVN