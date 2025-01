Des localités frontalières du Vietnam et de la Chine resserrent leur amitié

>> Le Vietnam et la Chine intensifient leur coopération au développement

>> Vietnam - Chine : la coopération économique demeure un point positif

>> Les entreprises ont encore beaucoup de marge de coopération avec leurs partenaires chinois

Un esprit de fraternité a réuni les populations frontalières de Chine et du Vietnam, soulignant ainsi les liens étroits qui les unissent et leur volonté de renforcer leur amitié, de discuter des opportunités de coopération et d'explorer les perspectives de développement commun.

Photo : PV/CVN

Lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs programmes artistiques tels que "Bonne et heureuse année", "Le Vietnam, mon pays natal" et "Les fleurs s'épanouissent en Chine" ont été présentés successivement. Des artistes des deux pays ont partagé la scène pour offrir des performances mettant en valeur leurs caractéristiques culturelles nationales uniques. À travers le chant et la danse, ces artistes ont exprimé leurs émotions culturelles tout en célébrant l'amitié entre la Chine et le Vietnam.

Dans le cadre de cette série d’activités, les deux parties ont également co-organisé plusieurs événements, notamment des rencontres entre responsables locaux chinois et vietnamiens, des échanges entre jeunes talents et entreprises des deux pays, un colloque sur la connectivité entre la Chine et le Vietnam, un salon dédié aux produits du Nouvel An lunaire et le festival folklorique de Wenshan.

Plusieurs accords de coopération ont aussi été signés, notamment une lettre d’intention portant sur l’établissement de relations amicales entre le comté de Malipo (préfecture de Wenshan) et le district de Dông Van (province vietnamienne de Hà Giang), ainsi qu’un accord-cadre stratégique et d’échanges amicaux entre la Fédération de la jeunesse de la préfecture de Wenshan et l’Association des jeunes de la province de Hà Giang.

Ces événements ont renforcé les liens culturels et économiques entre les deux nations et ouvert de nouvelles perspectives pour une coopération bilatérale plus approfondie.

VNA/CVN