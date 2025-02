Le Vietnam participe à l'exercice naval multilatéral Komodo 2025 en Indonésie

Photo : QDND/CVN

L'exercice naval multilatéral Komodo est organisée tous les deux ans par la Marine indonésienne depuis 2014 pour promouvoir l'amitié, instaurer la confiance et renforcer l'interopérabilité entre les forces marines participantes dans le règlement des questions de sécurité maritime.

L'édition 2025, ayant pour thème "Partenariat maritime pour la paix et la stabilité", se déroulera du 16 au 22 février à Bali, en mettant l'accent sur les opérations de maintien de la paix maritime, l'assistance humanitaire et les secours en cas de catastrophe. Elle comprendra un défilé international de navires, des manœuvres sur le terrain et en mer, un colloque sur la sécurité maritime et des activités culturelles et artistiques.

Le MNEK-5 verra la participation de 38 navires, 20 avions des forces marines indonésienne et de 15 pays partenaires

VNA/CVN