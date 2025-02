Le chef de l’État exhorte le Bureau présidentiel à élever ses capacités de conseil

Le président Luong Cuong a demandé mardi 11 février le Bureau présidentiel d’améliorer ses règles de travail et ses procédures de coordination pour renforcer ses capacités de conseil dans l’assistance au président et à la vice-présidente de la République dans l’exercice de leurs fonctions.

Le chef de l’État a fait ces remarques lors d’une séance de travail avec le Bureau présidentiel pour examiner les préparatifs des prochains congrès du Parti et la mise en œuvre de la Résolution n°18 du XIIe Comité central du Parti sur la rationalisation de l’appareil d’État.

Lors de la séance de travail, un responsable du Bureau présidentiel a fait rapport sur les préparatifs des congrès des cellules du Parti pour le mandat 2025-2027 et du congrès du Bureau présidentiel pour le mandat 2025-2030. Concernant la Résolution n°18, il prévoit d’organiser son appareil composé de six départements, sans bureaux dans leur sein (soit une réduction d’un département et de six bureaux).

Le président Luong Cuong a félicité le Bureau présidentiel pour sa coordination proactive avec les organes concernés dans l’accomplissement des tâches assignées. Il a souligné l’importance de s’en tenir aux principes et aux règlements du Parti pendant les étapes de préparation et d’organisation des congrès.

Il a mis en avant le principe du centralisme démocratique, la responsabilité des comités du Parti à tous les niveaux, indiquant le processus doit favoriser l’innovation tout en maintenant la stabilité.

Pour optimiser les processus de travail

Concernant l’organisation des congrès des partis, il a souligné la nécessité de discussions approfondies pour assurer des contributions significatives aux projets de documents. Il a demandé que le rapport politique évalue les réalisations et les défis du mandat précédent, en particulier la mise en œuvre de tâches clés telles que l’édification et le remodelage du Parti.

Le rapport, a-t-il déclaré, devrait identifier à la fois les forces et les faiblesses, déterminer les causes sous-jacentes et tirer des leçons pour améliorer les performances à l’avenir. Il devrait également définir clairement les objectifs et les tâches du prochain mandat, adaptés aux besoins et aux objectifs spécifiques du Bureau présidentiel.

En ce qui concerne les questions de personnel, le président Luong Cuong a indiqué que la sélection des membres du Comité du Parti doit garantir un leadership continu et efficace. Il a souligné l’importance de la démocratie, tout en mettant l’accent sur la qualité, la compétence et la structure du leadership.

Enfin, il a souligné l’importance de mettre en œuvre les conclusions du Politburo sur la rationalisation de l’appareil organisationnel et a exhorté le Bureau présidentiel à veiller à ce que la restructuration aboutisse à un appareil plus efficace et plus efficient.

Il a encouragé le Bureau présidentiel à renforcer l’adoption de la transformation numérique et de la technologie pour optimiser les processus de travail, réduire les procédures administratives et améliorer les performances.

