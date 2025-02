Bùi Thanh Son participe au Sommet mondial des gouvernements 2025 à Dubaï

Plus de 30 chefs d'État et de gouvernement, plus de 400 ministres, 80 organisations internationales, 140 délégations gouvernementales et plus de 6 000 participants, dont le vice-Premier ministre (PM), Bùi Thanh Son, également ministre des Affaires étrangères, se réunissent à Dubaï pour la 12ᵉ édition du Sommet mondial des gouvernements (WGS 2025), qui s’est ouvert ce mardi 11 février.

Lors de cet événement de trois jours, placé sous le thème "Façonner les gouvernements d’avenir", le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son prononcera un discours important lors du débat “Comment les économies émergentes tirent parti de l'innovation numérique et des énergies renouvelables pour promouvoir la croissance économique et la compétitivité”. Il interviendra également lors de la session “Action vers les Objectifs du Millénaire : Les expériences et résultats du Vietnam dans la réalisation des objectifs de développement durable”.

En marge de la conférence, il rencontrera plusieurs dirigeants de pays, d'organisations internationales et de grandes entreprises spécialisées dans la technologie et l'innovation. Il s'entretiendra également avec de hauts responsables des Émirats arabes unis ainsi qu'avec des dirigeants de fonds d'investissement et de grandes entreprises locales afin de discuter des mesures visant à promouvoir la mise en œuvre efficace des engagements et accords de coopération, en tirant parti des opportunités bilatérales pour accélérer la construction et le développement du pays.

“Depuis sa création en 2013, le Sommet mondial des gouvernements est une plateforme de réflexion axée sur l'avenir, réunissant des dirigeants, des experts, des innovateurs et des entrepreneurs pour anticiper et façonner l’avenir”, a déclaré H.E. Mohammad Al Gergawi, ministre des Affaires ministérielles des Émirats arabes unis et président du Sommet mondial des gouvernements.

Cette année, le sommet encourage un dialogue mondial sur les transformations rapides et les nouveaux défis auxquels sont confrontés les gouvernements et les sociétés. Il vise à évaluer les progrès de l’humanité, à identifier les opportunités d’amélioration et à donner aux générations futures les moyens de bénéficier d’une gouvernance efficace et d’un avenir durable.

Le Sommet mondial des gouvernements (WGS) est la principale plateforme mondiale consacrée à l’avenir de la gouvernance et de l’innovation. Depuis sa création, il rassemble des leaders mondiaux, des décideurs politiques, des experts de l’industrie et des visionnaires pour discuter des tendances émergentes, des idées transformatrices et des solutions innovantes favorisant le progrès des sociétés à l’échelle mondiale.

Organisé chaque année à Dubaï, le WGS agit comme un catalyseur de la coopération internationale, encourageant le dialogue intersectoriel pour relever les défis majeurs auxquels l’humanité est confrontée. Le sommet s’engage à promouvoir l’excellence en matière de gouvernance, la résilience économique, l’innovation technologique et la durabilité, permettant ainsi aux nations de bâtir un avenir plus inclusif et prospère.

