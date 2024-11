Rencontre avec des entreprises thaïlandaises dans la province de Binh Dinh

Binh Dinh accompagne toujours les entreprises et investisseurs et crée de conditions favorables à leurs projets sur son sol, a déclaré le 22 novembre le président de son Comité populaire, Pham Anh Tuân, lors de la rencontre avec des entreprises thaïlandaises.

Photo : VNA/CVN

Soulignant la position stratégique, les ressources diversifiées, l’environnement de l’investissement transparent de Binh Dinh, le président du Comité populaire provincial a affirmé que sa province serait une destination idéale pour les entreprises et investisseurs thaïlandais.

L’énergie renouvelable, l'agriculture de haute technologie, la transformation des produits aquatiques, l'industrie manufacturière, la logistique maritime, la vente au détail, le tourisme et les services sont les domaines dans lesquels la province de Binh Dinh encourage la coopération et l'investissement, a-t-il indiqué.

De son côté, la consule générale de Thaïlande à Hô Chi Minh-Ville, Wiraka Moodhitaporn, a estimé que ces projets reflétaient le partenariat commercial et d'investissement entre la Thaïlande et la province de Binh Dinh. En outre, les investisseurs thaïlandais apprécient toujours le fait d'être des "investisseurs de qualité", des activités commerciales responsables ainsi que de prendre soin des gens et de contribuer au développement local.

Ces derniers temps, le consul général de Thaïlande, l'Association des entreprises thaïlandaises au Vietnam (ThaiCham) et des entreprises thaïlandaises ont effectué des visites pour se renseigner sur les politiques, plans et perspectives de Binh Dinh et des projets d'investissement thaïlandais dans cette province. Cela montre que les entreprises thaïlandaises de Binh Dinh continueront de bénéficier du soutien de la province, a-t-elle ajouté.

Lors de la rencontre, a été signé un accord de coopération entre le Comité populaire de la province de Binh Dinh et l’Association des entreprises thaïlandaises au Vietnam.

Actuellement, la Thaïlande compte 10 projets à Binh Dinh, totalisant plus de 106 millions d’USD. Le commerce bilatéral au cours des dix premiers mois de l’année, a atteint plus de 5 millions d’USD.

VNA/CVN