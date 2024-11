Le Vietnam encourage les entreprises sud-coréennes à investir dans les hautes technolgies

>> Hanoï renforce ses liens commerciaux et d'investissement avec la R. de Corée

>> Le Vietnam et la République de Corée discutent de leurs recours commerciaux

>> Séminaire sur le partenariat Vietnam - R. de Corée pour les générations futures

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement vietnamien encourage constamment les entreprises sud-coréennes à accroître leurs investissements dans les domaines où la République de Corée possède des atouts et où le Vietnam a une forte demande, comme la haute technologie, l'électronique, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle (IA).

C’est ce qu’a souligné le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh lors du forum de coopération en matière d'investissement Vietnam - République de Corée au Centre national d'innovation (NIC), tenu à Hanoï le 21 novembre.

Après plus de trois décennies de l’établissement des relations diplomatiques, puis du partenariat stratégique global, la coopération économique, commerciale et d'investissement Vietnam - République de Corée est devenue un point positif et un pilier important dans les relations entre les deux pays.

Le Vietnam est non seulement le plus grand partenaire économique de la République de Corée au sein de l'ASEAN, mais également l'un de ses trois plus grands dans le monde en termes de commerce et d'investissement. La République de Corée, à son tour, est le premier investisseur étranger au Vietnam, avec près de 10.000 projets et plus de 87 milliards d'USD de capital enregistré.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a apprécié les affaires et les contributions des entreprises sud-coréennes au Vietnam, qui passent leurs investissements de la simple fabrication aux industries de haute technologie, aux énergies renouvelables et aux services financiers, tout en soulignant notamment leur rôle dans la transformation économique du Vietnam.

Il a promis que le Vietnam continuerait à mettre en œuvre des mesures globales pour améliorer l'environnement des affaires et des investissements et renforcer sa compétitivité. Ces efforts comprennent l'accélération des réformes administratives, la simplification des procédures et, en particulier, le perfectionnement des mécanismes et des politiques. Le gouvernement vietnamien s'est engagé à relever les défis auxquels sont confrontées les entreprises, à faciliter les opérations des entreprises et des citoyens et à renforcer la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Ces actions visent à renforcer la confiance entre la communauté des affaires, les investisseurs et les habitants, a-t-il déclaré.

Enfin, il a appelé à une collaboration accrue entre les PME des deux pays, sur la base des "bénéfices harmonisés et risques partagés".

VNA/CVN