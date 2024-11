Les exportations de crevettes de 3,1 milliards d'USD en dix mois

Les exportations de crevettes du Vietnam en octobre ont atteint 394 millions d'USD, soit une forte augmentation de 24% en glissement annuel, selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP).

>> Les exportations de crevettes rapportent 2,8 milliards d’USD en neuf mois

>> Les produits agricoles et aquatiques de Cà Mau recherchés par les grands distributeurs

Photo : VNA/CVN

Au cours des dix premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires total des exportations de crevettes a atteint 3,2 milliards d'USD, enregistrant une croissance de 13% en glissement annuel.

Tous les principaux marchés ont enregistré une croissance à deux chiffres en octobre, signalant une forte reprise de la demande.

En particulier, les exportations de crevettes vers la Chine continentale et Hong Kong en Chine en octobre ont atteint 91 millions d'USD, en hausse de 44% en glissement annuel.

Au cours des dix mois, le chiffre d'affaires a totalisé 676 millions d'USD, soit une croissance de 31%.

Les exportations de homards ont bondi de 157%, atteignant 298 millions d'USD. Les politiques de relance de la consommation chinoise ont encore stimulé les importations de ce produit, créant des opportunités importantes pour les entreprises vietnamiennes.

De même, le chiffre d'affaires des exportations de crevettes vers l'UE en octobre a augmenté de 32%, portant le total sur dix mois à 408 millions d'USD, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. La demande stable de l'UE maintient une croissance constante depuis avril.

Sur le marché américain, les exportations de crevettes en octobre ont dépassé 80 millions d'USD, soit une augmentation de 17%.

Les exportations depuis le début de l'année vers les États-Unis se sont élevées à 646 millions d'USD, en hausse de 10%.

Avec une baisse de l'offre des trois plus grands pays producteurs de crevettes, les États-Unis sont confrontés à une pénurie de crevettes importées.

L'amélioration du sentiment du marché, la réduction des stocks et un déséquilibre progressif entre l'offre et la demande ont encore accru la demande d'importations. Les prix devraient augmenter et, avec les augmentations des taxes à l'importation proposées par le président élu des États-Unis, Donald Trump, si elles sont mises en œuvre, les entreprises américaines devraient accélérer les importations avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs.

À court terme, cela devrait stimuler davantage la demande d'importations de crevettes américaines.

Les exportations de crevettes vers le Japon et la République de Corée ont également connu une reprise significative en octobre, augmentant respectivement de 18% et 28%, après une période d'instabilité.

Les prix des crevettes à l'exportation, en particulier ceux des crevettes à pattes blanches, sont en hausse, ce qui améliore considérablement les marges bénéficiaires des entreprises.

En outre, les produits à base de crevettes transformées connaissent une croissance robuste, ce qui souligne l'accent mis par les entreprises vietnamiennes sur les produits à haute valeur ajoutée.

Les données des dix premiers mois indiquent des perspectives positives sur les principaux marchés. La demande des États-Unis et de l'UE reste stable, tandis que la Chine, avec ses politiques de soutien à la consommation, continue d'être une destination prometteuse pour les crevettes vietnamiennes.

Avec cette trajectoire de croissance, les exportations de crevettes en 2024 devraient atteindre 4 milliards d'USD.

VNA/CVN