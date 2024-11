L'économie d'Internet du Vietnam devrait atteindre 36 milliards d’USD en 2024

Le commerce électronique et l'économie numérique du Vietnam restent les points forts du développement socio-économique du pays, l'économie Internet devant atteindre 36 milliards d’USD cette année, soit une augmentation de 16% par rapport à 2023, a-t-on appris lors d'un forum sur la transformation numérique de l'industrie et du commerce en 2024, tenu le 21 novembre, à Hanoï.

Photo : Pham Hâu/VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture au forum, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Truong Thanh Hoài, a déclaré que la plupart des organisations internationales avaient donné des perspectives plus optimistes pour la croissance économique mondiale en 2024, prévoyant un taux de croissance du PIB mondial d'environ 3,2%.

Selon le rapport e-Economy SEA 2024 publié le 5 novembre par Google, Temasek et Bain & Company, le commerce électronique de détail continue d'être un pilier essentiel de l'économie numérique du Vietnam, contribuant à hauteur de 22 milliards d’USD au PIB du pays, soit 18% en rythme annuel, et représentant 61% de la taille totale de l'économie Internet.

Le rapport indique que le taux de croissance élevé du Vietnam devrait rester stable, tiré par ses activités de fabrication, de transformation et d'exportation. D'ici 2030, la valeur brute des marchandises (GMV) devrait se situer entre 90 et 200 milliards d’USD, reflétant l'expansion continue de l'économie numérique et du marché du commerce électronique.

En 2024 et dans les années à venir, avec une croissance aussi robuste, le commerce électronique et l'économie numérique du Vietnam devraient connaître un développement encore plus fort, devenant l'un des principaux moteurs de la croissance économique. Cette période représente une opportunité cruciale pour établir de nouveaux modèles et stratégies, en tirant parti des technologies numériques pour améliorer la compétitivité et la résilience des entreprises et des organisations, a-t-il déclaré.

Le vice-ministre Truong Thanh Hoài a indiqué que son ministère avait pris plusieurs politiques pour promouvoir la transformation numérique du secteur de l'industrie et du commerce, conformément à la Stratégie nationale de développement de l'économie et de la société numériques.

Le ministère vise à renforcer son rôle de connecteur entre les agences gouvernementales, les départements locaux de l'industrie et du commerce, les associations, les organisations et les entreprises dans le processus de transformation numérique, en proposant des politiques et des solutions pour promouvoir efficacement le commerce électronique et l'économie numérique dans le secteur de l'industrie et du commerce.

Selon Trân Minh Tuân, directeur du Département de l'économie numérique et de la société numérique du ministère de l'Information et de la Communication, avec un marché de 100 millions de personnes, soit 1,23% de la population mondiale, le potentiel du Vietnam pour le développement du commerce électronique reste important.

VNA/CVN