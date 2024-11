Projet de chemin de fer à grande vitesse Nord - Sud

Mobilisation des ressources nationales

En ce qui concerne l'investissement dans le projet de chemin de fer à grande vitesse reliant le Nord au Sud, lors de la séance plénière qui se déoule dans le cadre de sa 8 e session de l’Assemblée nationale (AN), XV e législature, plusieurs intervenants ont insisté sur la nécessité de mobiliser les ressources nationales et d’attirer la participation des entreprises locales.

Une telle démarche renforcerait non seulement la fierté nationale, mais aussi la mobilisation des ressources nécessaires pour ce projet d’infrastructure clé.

Le projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud, d'un investissement estimé à 67 milliards d’USD, suscite des discussions sur son financement. Les députés soulignent la nécessité de mobiliser les ressources nationales, notamment par la participation des citoyens et des entreprises locales, tout en garantissant une gestion financière durable du projet.

Améliorer la supervision des organes élus

Intervenant lors de la discussion, le député Duong Khac Mai, du groupe parlementaire de la province de Dak Nông, a souligné que ce projet est le plus ambitieux de l’histoire. Bien que le gouvernement ait fourni des informations financières sur le projet, le député a demandé des précisions supplémentaires concernant la capacité de financement, l'équilibre budgétaire, et la capacité de l'économie à supporter la dette publique.

Les défis rencontrés dans les projets ferroviaires urbains passés ont entraîné des coûts et des délais supplémentaires. Le député a précisé que malgré l'introduction de politiques spécifiques pour les matériaux et la compensation foncière, des retards importants persistent dans les projets en cours. "Il est crucial de bien anticiper les besoins en matériaux et de faciliter le processus de compensation foncière pour éviter ces problèmes", a-t-il déclaré.

Il a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de fournir des informations détaillées pour rassurer les législateurs. Le député a également abordé l'importance de mobiliser des ressources internes pour financer le projet, soulignant que le potentiel d'investissement populaire est considérable. Selon lui, si des obligations à taux attractifs sont émises, les citoyens seraient prêts à y investir. De plus, emprunter auprès de la population serait préférable à un emprunt international, car les bénéfices resteraient dans le pays.

Le député Nguyên Minh Hoàng, représentant de Hô Chi Minh-Ville, a soutenu fermement cette initiative. Selon lui, à long terme, le chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud pourrait devenir l'épine dorsale du système de transport du pays, réduisant significativement les temps de trajet entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville tout en stimulant la croissance économique et les connexions régionales. "Ce projet sera un catalyseur pour la croissance économique et la connexion entre les régions. Il réduira considérablement les temps de trajet et favorisera le développement urbain", a-t-il affirmé.

Il a proposé de privilégier les financements publics pour garantir la durabilité du projet, tout en mettant en place des mécanismes pour impliquer les citoyens, notamment à travers l'achat d'obligations.

Encourager les entreprises et citoyens

Le député Dinh Thị Phương Lan, de Quang Ngai (Centre), a recommandé de négocier prudemment avec les investisseurs étrangers tout en augmentant la part de la dette nationale. Selon elle, il serait également utile d'encourager les entreprises et les citoyens à contribuer à travers des dons ou des investissements dans des fonds publics non budgétaires, réduisant ainsi la pression sur le budget central.

Elle a également insisté sur la nécessité de réaliser des évaluations approfondies des risques financiers, notamment en prenant en compte l'impact de l'augmentation des dettes publiques et des autres projets de grande envergure qui pourraient affecter l'économie nationale.

Le député Nguyên Van Thân, de Thai Binh (Nord), a proposé de favoriser la participation du secteur privé. "Si nous privilégions les entreprises privées, nous pourrions économiser jusqu’à 30 % par rapport aux investissements publics ou étrangers", a-t-il expliqué. Étant donné la forte capacité d'investissement des citoyens, il a recommandé de mobiliser principalement ces ressources internes pour financer le projet, en évitant autant que possible les emprunts étrangers.

Le député Hà Duc Minh, de Lào Cai (Nord)i, a salué le projet tout en mettant en garde contre les défis à surmonter. Selon lui, bien que le pays dispose de capacités financières pour financer le projet, il est crucial de renforcer la confiance des citoyens dans l'importance du projet et de les encourager à investir via des obligations à des taux attractifs. "Pour convaincre la population, il est essentiel de renforcer leur confiance dans l'importance stratégique de ce projet et de leur proposer des conditions attractives", a-t-il souligné.

Le financement du projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud repose sur une mobilisation efficace des ressources nationales. En impliquant la population et les entreprises locales, ce projet pourrait non seulement renforcer l’infrastructure du pays, mais aussi stimuler l'économie et la fierté nationale.

