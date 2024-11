Cân Tho souhaite renforcer sa coopération avec ses partenaires américains

La ville de Cân Tho (delta du Mékong) souhaite renforcer sa coopération avec les entreprises et les localités américaines dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de la santé et du développement environnemental durable, a déclaré jeudi 21 novembre le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyên Van Hiêu, à l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper.

Le responsable a fait savoir lors de sa rencontre avec le diplomate américain que Cân Tho est en train de passer de son développement agricole traditionnel à un développement industriel à grande échelle pour une plus grande efficacité économique, et donne la priorité à l’attraction des investisseurs étrangers à cette fin.

La ville se concentre également sur le développement des infrastructures dans ses parcs industriels, en particulier dans les zones industrielles de haute technologie, a noté Nguyên Van Hiêu.

Il a appelé les États-Unis à soutenir Cân Tho dans les domaines de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation, ainsi que dans les soins de santé pour aider la ville et la région du delta du Mékong à répondre efficacement aux maladies et à améliorer les services médicaux et les compétences des travailleurs médicaux.

L’ambassadeur Marc Knapper a noté que le Vietnam et les États-Unis ont récemment célébré le premier anniversaire de leur partenariat stratégique global (10 septembre 2023-2024), et qu’ils marqueront le 30e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques en 2025, ce qui sera une excellente occasion de stimuler la coopération économique, commerciale, d’investissement et la collaboration en matière d’éducation et de formation pour développer des ressources humaines de haute qualité.

Selon le diplomate, les partenaires américains ont établi des relations solides avec l’Université de Cân Tho et l’Université d’An Giang. Les États-Unis espèrent que davantage d’étudiants de ces établissements étudieront aux États-Unis.

En ce qui concerne les soins de santé, la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique, les États-Unis ont mis en œuvre de nombreux programmes et projets à Cân Tho et dans toute la région du delta du Mékong, a-t-il ajouté.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, Cân Tho a gagné 106,29 millions de dollars grâce à l’exportation de marchandises vers le marché américain, avec des produits clés tels que des produits agricoles, des vêtements, de l’artisanat et des produits sidérurgiques. Cependant, ce chiffre n’est pas à la hauteur du potentiel de la ville à fournir des produits d’exportation de haute qualité.

À cette occasion, l’ambassadeur Marc Knapper, la consule générale des États-Unis à Hô-Chi-Minh-Ville Susan Burns et une délégation de l’ambassade des États-Unis au Vietnam ont participé à un séminaire pour discuter des moyens par lesquels les entreprises de Cân Tho pourraient développer leurs activités aux États-Unis.

Ils ont également visité un modèle d’agriculture circulaire qui produit de l’engrais organique à partir de paille de riz et un modèle de culture de champignons de paille à la coopérative Tiên Thuân, dans la commune de Thanh Anh, le district de Vinh Thanh.

