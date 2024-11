Vietnam - République dominicaine : Pham Minh Chinh assiste à un forum d'affaires

>> Le Premier ministre rencontre le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie de la République Dominicaine

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre les dirigeants du Parlement dominicain

>> Le PM à la cérémonie d'inauguration de la statue réhabilitée du Président Hô Chi Minh à Saint-Domingue

Photo : VNA/CVN

Ce forum a permis aux délégués et aux entreprises des deux pays de mieux comprendre la position stratégique, le rôle, le potentiel, le climat d'investissement et d'affaires de chaque partie. Ils ont également présenté leurs besoins en matière de coopération et d'investissement, dans le but de promouvoir des opportunités de collaboration.

Le Premier ministre Chinh a déclaré que le Vietnam et la République dominicaine partagent de nombreuses similitudes en termes d'idéaux et d'économies qui peuvent se compléter et promouvoir le développement mutuel.

Le potentiel de coopération entre les deux pays est très énorme, a-t-il souligné. En particulier, les deux pays et leurs entreprises peuvent déployer immédiatement une coopération dans de nombreux domaines prioritaires tels que l'énergie, la transformation numérique, les technologies de l'information, les télécommunications, les médias, les semi-conducteurs, l'agriculture, les engrais, la chimie, la construction et le développement des infrastructures, etc.

Photo : VNA/CVN

Selon le Premier ministre, autrefois un pays pauvre et sous-développé, le Vietnam figure parmi les 34 plus grandes économies du monde et les 20 premières économies en matière de commerce extérieur. Le pays a signé 17 accords de libre-échange avec plus de 60 économies, y compris certains des plus grands marchés mondiaux.

Améliorer l'environnement d'investissement et des affaires

Actuellement, le Vietnam promeut trois percées stratégiques en matière institutionnelle, d’infrastructures et de ressources humaines. Le Premier ministre a demandé aux entreprises des deux parties d'envoyer des délégations pour s'informer directement et mettre en œuvre des projets de coopération spécifiques.

Pham Minh Chinh a affirmé que les gouvernements des deux pays continueraient d'améliorer l'environnement d'investissement et des affaires, en offrant toutes les conditions favorables et en protégeant les droits et intérêts légitimes des entreprises conformément à la loi. Cela permettra aux entreprises de mener leurs activités d'investissement et commerciales de manière efficace et durable.

Il a également exhorté les entreprises à renforcer leur coopération et leurs investissements, non seulement pour générer des bénéfices, mais aussi pour assumer leurs responsabilités sociales, contribuant à la construction d'une économie résiliente, autonome et indépendante dans chaque pays, et à la consolidation des relations entre le Vietnam et la République dominicaine.

VNA/CVN