Un vice-PM reçoit des dirigeants de la Banque industrielle de Corée

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a salué et apprécié l’IBK pour son parrainage du Forum de coopération en matière d'investissement Vietnam - République de Corée 2024, espérant que ce forum ouvrirait de nouvelles opportunités et perspectives pour les activités de coopération entre entreprises vietnamiennes et sud-coréennes.

Il a hautement apprécié les activités de coopération efficaces de l’IBK au Vietnam, souhaitant que l'IBK, grâce à sa capacité et à son expérience pratique, continue à mener des activités de coopération plus pratique et plus approfondie avec les entreprises vietnamiennes, PME notamment, et continue à mettre en œuvre les programmes de soutien aux activités de sécurité sociale au Vietnam.

Le Vietnam compte près d'un million de PME contribuant à environ 40% du PIB et employant environ 60% des travailleurs. Par conséquent, les activités de coopération et de soutien de l’IBK aux entreprises vietnamiennes revêtent une grande importance. Le vice-Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien accordait une grande attention à l'IBK et lui créait des conditions favorables pour qu'elle puisse développer ses affaires à long terme au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Partageant les activités de l’IBK, Kim Sung-tae a précisé que la banque avait été créée en 1961 par le gouvernement sud-coréen, dont 68,5% des actions détenaient par l’Etat, fournissant des services financiers spécialisés aux PME en République de Corée.

L’IBK possède 60 succursales dans 13 pays. Au Vietnam, l’IBK en a ouvert une à Hô Chi Minh-Ville en mars 2008 et une autre à Hanoï en novembre 2013. L’IBK s'engage à promouvoir le développement des PME, non seulement les sud-coréennes mais également celles d'autres pays. Cette banque promeut des programmes de promotion et de soutien au développement des PME, notamment dans le domaine énergétique.

Le PDG de l’IBK a souhaité que le gouvernement vietnamien crée des conditions favorables à sa coopération et à ses investissements durables au Vietnam.

VNA/CVN