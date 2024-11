Économie

Plus de 400 stands au Salon de la médecine traditionnelle et de la pharmacie

La 2 e exposition nationale des herbes médicinales, de la médecine traditionnelle et des produits médicinaux en 2024, VIETRAMED EXPO 2024, se tient du 21 au 23 novembre au Centre des expositions et des congrès, 7 e arrondissement, Hô Chi Minh-Ville.

Cette année, l'événement accueille 425 stands, représentant plus de 300 organisations et entreprises, parmi lesquelles l'Hôpital de médecine traditionnelle de Hô Chi Minh-Ville, des associations nationales et internationales de médecine orientale, ainsi que des établissements spécialisés dans la production et la commercialisation de produits médicinaux et de médicaments traditionnels.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le 21 novembre, le vice-ministre de la Santé, Dô Xuân Tuyên, a déclaré que le développement des zones de culture de plantes médicinales, des médecines traditionnelles et des produits à base de ressources nationales est une priorité constante.

De nombreuses politiques préférentielles visant à stimuler l’investissement dans le développement des matières médicinales ont été instaurées. Elles soutiennent progressivement les unités d'exploitation agricole, de production et de transformation de plantes médicinales dans leur transition vers une agriculture plus spécialisée et industrielle.

Cette édition de l'exposition joue un rôle essentiel dans la promotion commerciale. Elle aide les localités, les associations industrielles et les entreprises impliquées dans la culture, l'exploitation, la transformation et la commercialisation des matières médicinales. Elle soutient également les établissements producteurs de médicaments traditionnels et les hôpitaux spécialisés en médecine traditionnelle, tout en offrant une plateforme d'échange d'expériences et de renforcement des relations commerciales.

Ainsi, le marché de la phytothérapie s’en trouve dynamisé, incitant les organisations et entreprises à établir des coentreprises, à investir dans le développement de la production et à enrichir la chaîne de valeur des médicaments de haute qualité.

Un représentant de la société Van Xuan a souligné que les accidents vasculaires cérébraux, autrefois principalement associés aux personnes âgées, affectent aujourd’hui également de nombreux jeunes. Depuis plusieurs années, l'entreprise se concentre sur le développement d'une gamme de produits tels que Diêp Ha Châu Van Xuân, Van Xuân Ho Nao Tam et VinaGod, conçus pour prévenir ces affections.

"L'exposition est une excellente opportunité pour notre entreprise de nouer de nouveaux partenariats et de développer des produits issus de plantes médicinales cultivées au Vietnam", a-t-il déclaré.

Une destination incontournable

VIETRAMED EXPO 2024 se positionne également comme une destination fiable pour se procurer des matières médicinales et des médicaments traditionnels, répondant aux besoins de santé des habitants de Hô Chi Minh-Ville et des régions environnantes.

L'événement met en avant des médicaments propres, sûrs et de qualité, tout en sensibilisant les consommateurs à leurs bienfaits. Les stands de l'exposition sont répartis en cinq groupes principaux : produits, matières premières et substances naturelles ; machines et technologies pour la production de matières médicinales et les soins de santé ; équipements analytiques et pharmaceutiques intelligents ; universités et centres de formation en médecine traditionnelle.

Pour les visiteurs, les exposants proposent également des consultations de santé et des examens médicaux gratuits, contribuant ainsi à une expérience enrichissante et éducative.

