Kiên Giang

Accent sur l'attraction d'investissements dans des projets de technologies de pointe et modernes en 2025

En 2025, la province de Kiên Giang (delta du Mékong) mettra en œuvre de manière coordonnée des solutions visant à promouvoir les investissements, attirera des investisseurs de manière sélective et encouragera les projets utilisant des technologies de pointe et modernes, contribuant ainsi à accélérer un développement socio-économique durable.

Photo : VNA/CVN

C’est l’un des objectifs clés du programme de promotion des investissements de la province de Kiên Giang pour 2025, récemment signé et promulgué par Lâm Minh Thành, président du Comité populaire provincial. L’objectif principal de ce programme est de mettre en œuvre des mesures visant à aider les entreprises à accéder à l’information, aux marchés, aux terres, à la technologie et au crédit. Il vise également à renforcer la cohérence des mécanismes et des politiques pour attirer les investissements, créant ainsi la confiance et l’attrait des investisseurs dans la mise en œuvre des projets locaux.

Ainsi, Kiên Giang ambitionne d’attirer des investissements dans des industries et domaines émergents tels que les semi-conducteurs, l’hydrogène, la science, la technologie et l’innovation. La province privilégie les projets utilisant des technologies de pointe, modernes, propres et respectueuses de l’environnement, pour produire des biens à forte valeur ajoutée, contribuant significativement au budget, tout en optimisant l’utilisation des terres et réduisant la dépendance à une main-d’œuvre intensive. Ces projets doivent également s’intégrer dans les chaînes mondiales d’approvisionnement et de production, garantissant une efficacité d’investissement élevée.

La province adoptera une approche proactive et flexible en mobilisant divers canaux, tels que des individus influents, de grands investisseurs, des associations d’affaires, des organisations internationales et des sociétés de conseil de premier plan, pour attirer des entreprises majeures et leur proposer des projets de qualité. Elle cible particulièrement les partenaires issus de secteurs technologiques avancés et liés aux accords CPTPP, EVFTA, et RCEP, notamment des pays comme les États-Unis, le Canada, l’Union européenne, Singapour, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Photo: NET/CVN

Parmi les priorités, Kiên Giang se concentrera sur les partenaires bénéficiant des avantages des accords de libre-échange de nouvelle génération, tout en maintenant son intérêt pour les marchés et partenaires traditionnels tels que la Corée, le Japon, Taïwan (Chine) et la Thaïlande.

Percée stratégique dans l’innovation institutionnelle

Les dirigeants provinciaux ont insisté sur l’importance d’atteindre des percées stratégiques dans l’innovation institutionnelle, la réforme administrative, et l’amélioration de la qualité des ressources humaines et des infrastructures de transport. Ils proposent des politiques et solutions concrètes pour maintenir la compétitivité, attirer de nouveaux investisseurs sur le long terme, et favoriser les projets technologiques à forte valeur ajoutée.

Kiên Giang s’efforcera également d’améliorer son environnement d’investissement, de renforcer sa compétitivité provinciale et de garantir une attractivité des investissements basée sur des technologies avancées et des projets économes en ressources, tout en augmentant de 10% le capital d’investissement enregistré par rapport à 2024.

Truong Van Minh, directeur du Service de l’industrie et du commerce de Kiên Giang, a déclaré que le programme 2025 vise à soutenir la forte croissance de l’industrie pour la période 2021-2025, avec une vision à l’horizon 2030. La province se concentrera sur des industries émergentes comme les semi-conducteurs et l’hydrogène, tout en établissant des liens entre investisseurs étrangers et entreprises locales afin de maximiser la valeur ajoutée et les retombées économiques.

Photo : VNA/CVN

Le directeur Truong Van Minh a ajouté que la province cherchait à établir des liens entre les investisseurs étrangers et les entreprises locales pour maximiser les retombées économiques et créer une forte valeur ajoutée. La stratégie consiste à mobiliser de manière proactive et flexible différents canaux, notamment des figures influentes, des grands investisseurs, des associations d'affaires, des organisations internationales et des sociétés de conseil réputées, afin d’attirer des entreprises majeures et de leur proposer des projets de qualité.

"Kiên Giang s'engage à accompagner les entreprises pour leur faciliter l’accès à l’information, aux marchés, aux technologies et aux terrains, tout en renforçant l’environnement des affaires et la compétitivité de la province. Nous nous efforçons de garantir l’attractivité et l’efficacité des investissements", a affirmé le directeur Truong Van Minh.

De nombreux avantages pour attirer les investissements

De son côté, Mme Pham Thi Nhu Phuong, présidente de l'Association provinciale des entreprises de Kiên Giang et directrice générale de la société par actions d’investissement et de construction de Kiên Giang, a souligné que la province dispose d’un fort potentiel et de nombreux avantages pour attirer les entreprises et favoriser le développement socio-économique local. Récemment, Kiên Giang a mis en place plusieurs mécanismes et politiques visant à soutenir et à résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises en matière d'investissement, de production et de commerce.

Pour renforcer l’attractivité des investissements et soutenir la croissance des entreprises locales, l’association travaillera activement à établir des liens entre les communautés d’affaires nationales et internationales. Elle collaborera également avec les autorités provinciales pour promouvoir efficacement les investissements, servant de pont entre les produits des entreprises locales et les marchés, augmentant ainsi leur compétitivité et minimisant les risques.

Photo: VNA/CVN

En parallèle, d’autres unités de la province identifient et évaluent les potentiels du marché, analysent les tendances d’investissement et les partenaires, et élaborent des stratégies efficaces pour attirer les investisseurs vers des projets prometteurs.

Le Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Kiên Giang a récemment publié un manuel détaillé sur les opportunités d'investissement dans la province. Ce manuel, traduit dans plusieurs langues, répertorie les projets prioritaires. La province utilise des technologies numériques, comme des codes QR pour des publications électroniques, et a réalisé un court métrage intitulé Le potentiel et les opportunités d’investissement de Kiên Giang pour soutenir ses efforts de promotion.

En outre, Kiên Giang participera activement à des expositions, conférences, séminaires et forums, tant au niveau national qu'international, pour promouvoir ses opportunités d’investissement, en mettant l'accent sur des marchés clés.

Photo: VNA/CVN

Pour améliorer davantage son attractivité, la province collabore avec d'autres provinces et villes du delta du Mékong, ainsi qu’avec le reste du pays, afin de renforcer la coopération en matière d'investissement. Cette démarche vise une promotion professionnelle, efficace et ciblée, alignée sur une vision stratégique. Kiên Giang s’efforce d’attirer des entreprises qualifiées et expérimentées pour développer les infrastructures industrielles, notamment des zones et clusters industriels. Les projets prioritaires incluront des usines de transformation associées à des zones d’approvisionnement en matières premières, conformément aux plans provinciaux.

La province privilégiera les projets industriels utilisant des technologies de pointe, respectueuses de l’environnement et peu énergivores, tout en générant une forte valeur ajoutée et un développement durable.

Création de conditions favorables

Les autorités de Kiên Giang ont demandé aux services compétents, notamment ceux de la planification et de l'investissement, de l'industrie et du commerce, des ressources naturelles et de l'environnement, ainsi que de la construction, de renforcer leurs efforts pour créer des conditions favorables aux entreprises et aux investisseurs nationaux et étrangers. Ces efforts incluent un accès rapide à l’information sur la planification, les mécanismes et politiques préférentielles, ainsi que des procédures simplifiées pour l'enregistrement des investissements et des entreprises.

Photo : VNA/CVN

La province a également sollicité le ministère de la Planification et de l'Investissement pour obtenir des ressources supplémentaires du gouvernement central. Ces fonds permettraient de finaliser les infrastructures techniques nécessaires à l’attraction des investissements, notamment des infrastructures de transport, comme des ports maritimes en eau profonde pour faciliter les échanges commerciaux.

À ce jour, Kiên Giang a attiré 748 projets, avec un capital d’investissement total enregistré de plus de 588.725 milliards de dôngs. Parmi ces projets, 361 ont déjà été mis en œuvre, représentant un capital total de plus de 110.237 milliards de dôngs. La province compte également 56 projets d'investissements directs étrangers (IDE) provenant de 19 pays et territoires, actifs dans des domaines tels que le tourisme, l’agriculture, l’industrie de transformation, la fabrication, le transport pétrolier et gazier, ainsi que le commerce et les services. Ces projets cumulent un capital total de 2,8 milliards d'USD, dont 44 sont déjà opérationnels.

Tân Dat/CVN