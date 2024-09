Coopération Vietnam - Thaïlande dans la formation de ressources humaines qualifiées

Le programme d'échange commercial et éducatif "Study in Thailand Business Matching & Expo" a été organisé le 13 septembre par le bureau commercial de Thaïlande à Hô Chi Minh-Ville et des partenaires.

Le programme "Study in Thailand Business Matching & Expo" a réuni plusieurs établissements d'enseignement supérieur thaïlandais renommés, notamment l'Université de Bangkok, l'Université Siam, entre autres.

L'objectif principal était de favoriser la coopération entre le Vietnam et la Thaïlande dans le domaine de l'éducation, en vue de développer et de former des ressources humaines qualifiées pour répondre aux besoins socio-économiques des deux pays.

Les participants se sont focalisés sur une série d'activités d'échange entre les universités thaïlandaises et vietnamiennes. En plus des échanges, le programme a offert un aperçu détaillé sur les universités privées thaïlandaises, des informations sur les besoins de recrutement d’entreprises thaïlandaises au Vietnam, des expériences d’anciens étudiants vietnamiens en Thaïlande…

Le docteur Somsak Rungruang, ancien président de l'Association des établissements d'enseignement supérieur privés de Thaïlande, a souligné que le programme "Study in Thailand Business Matching & Expo" permettait aux élèves, étudiants vietnamiens et à leurs parents d'accéder à de nombreuses opportunités de bourses et de récompenses offertes par des universités et instituts universitaires thaïlandais.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Wiraka Moodhitaporn, consule générale de Thaïlande à Hô Chi Minh-Ville, a particulièrement souligné le rôle important de l'éducation, un secteur qui pourrait apporter des intérêts aux entreprises des deux pays. Elle a affirmé son souhait de voir davantage d’étudiants vietnamiens venir faire des études en Thaïlande.

