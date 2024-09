La conférence "Meet Thailand 2024" s’est ouverte à Dà Nang

La conférence "Meet Thailand 2024" s'est ouverte le 27 septembre dans la ville de Dà Nang (Centre), avec la participation de plus de 300 délégués d'agences centrales et locales, d'organisations et d'entreprises vietnamiennes et thaïlandaises.

L'événement a été organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, en collaboration avec le consulat général de Thaïlande à Hô Chi Minh-Ville et le Comité populaire de la ville de Dà Nang.

Dans son discours d'ouverture, la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang a souligné que cet événement, ainsi qu'une série d'activités similaires qui se sont déroulés récemment à Quang Tri (Centre) et à Lào Cai (Nord), constituaient une nouvelle étape dans la mise en œuvre du Plan d'action pour le partenariat stratégique renforcé Vietnam - Thaïlande pour la période 2022-2027 et de la stratégie des "Trois connexions" (connexion des chaînes d'approvisionnement des industries auxiliaires, connexion des économies locales, notamment des petites et moyennes entreprises, et connexion des stratégies de développement durable).

Elle a déclaré que les deux pays s'efforçaient d'atteindre un objectif commercial bilatéral de 25 milliards d'USD de manière équilibrée et durable, et que la conférence offrait une plate-forme aux entreprises et aux localités des deux pays pour promouvoir la coopération, développer le commerce et l'investissement et faciliter l'accès au marché.

Le consul général thaïlandais Wiraka Moodhitaporn a souligné que la conférence offrait une occasion précieuse de favoriser la coopération en matière de commerce et d'investissement et de connecter les chaînes d'approvisionnement pour soutenir non seulement les économies locales, mais aussi les liens touristiques entre la Thaïlande et le Vietnam.

En outre, la conférence aiderait les entreprises thaïlandaises à mieux comprendre les politiques et réglementations du Vietnam, ainsi que les avantages de l'investissement et de la collaboration pour le développement du tourisme durable.

Le vice-président du Comité populaire de Dà Nang, Hô Ky Minh, a exprimé son espoir que davantage de partenaires et d'entreprises thaïlandaises exploreront les opportunités d'investissement et d'affaires à Dà Nang.

Les autorités locales se sont engagées à créer les conditions les plus favorables pour que les investisseurs étrangers, y compris les entreprises thaïlandaises, puissent opérer efficacement et vivre en paix dans la localité, a-t-il déclaré.

Lors de la conférence, les participants ont discuté et proposé des solutions stratégiques pour renforcer l'implication dans les chaînes d'approvisionnement et promouvoir la production et la consommation de biens, jetant ainsi les bases d'une coopération plus approfondie entre les parties prenantes thaïlandaises et vietnamiennes.

