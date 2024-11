La BM trace la voie du Vietnam vers un statut de pays à revenu élevé d'ici 2045

La Banque mondiale (BM) a publié un rapport intitulé "Vietnam 2045 : Trading Up in a Changing World – Pathways to a High-Income Future" (Vietnam 2045 : Le développement du commerce dans un monde en mutation – Les voies vers un avenir à revenu élevé), explorant les stratégies nécessaires pour permettre au Vietnam d'accéder au statut de pays à revenu élevé d'ici 2045.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Selon ce rapport, l’intégration aux marchés mondiaux a été le moteur principal du développement spectaculaire du Vietnam au cours des 40 dernières années, permettant au pays de connaître l'une des croissances économiques les plus rapides et les plus durables de l’histoire moderne. Aujourd’hui, le Vietnam figure parmi les économies les plus ouvertes au monde, avec environ 50 % de son PIB et de ses emplois liés aux exportations.

Pour atteindre son objectif ambitieux de devenir une économie moderne à revenu élevé, le Vietnam devra maintenir une croissance annuelle de son PIB par habitant de 6 % au cours des deux prochaines décennies. Cela nécessitera une montée en gamme dans les chaînes de valeur mondiales grâce à des investissements massifs dans la technologie, les compétences et l’innovation.

Cette transformation devra être orchestrée dans un environnement économique mondial caractérisé par une incertitude accrue et des mutations profondes du système commercial international.

"Pour soutenir une croissance rapide, le Vietnam doit passer d’un modèle basé sur des activités d’assemblage à forte intensité de main-d’œuvre à des secteurs manufacturiers et des services à plus forte valeur ajoutée", a déclaré Manuela V. Ferro, vice-présidente de la BM pour l’Asie de l’Est et le Pacifique. Elle souligne également l’importance de diversifier les partenariats commerciaux et d’investissement pour faire face aux incertitudes et mutations du commerce mondial.

La BM propose une feuille de route claire pour accélérer la transformation économique du Vietnam. Il s'agit de l'approfondissement de l’intégration commerciale régionale pour maximiser les opportunités de croissance, du renforcement des liens entre les entreprises nationales et les chaînes d’approvisionnement mondiales afin de stimuler l’innovation et la compétitivité et de la promotion d'une production et des services à haute intensité technologique et à forte valeur ajoutée pour progresser dans les chaînes de valeur, ainsi que de la transition vers une production à faibles émissions de carbone et résiliente au changement climatique.

VNA/CVN