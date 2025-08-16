Régulation du trafic à Hanoï le 17 août pour un grand événement artistique

Le 15 août, la Police municipale de Hanoï a annoncé un plan de régulation du trafic afin de servir le programme artistique "Fiers d’être Vietnamiens", organisé sur l’esplanade du stade national My Dinh.

Du 17 août à 12h00 jusqu’à la fin de l’événement, tous les véhicules (sauf ceux munis d’un insigne officiel, ainsi que les véhicules de la police, de l’armée et autres véhicules prioritaires) seront interdits de circulation sur les rues Lê Quang Dao (de Mê Tri à l’esplanade du stade My Dinh) et Lê Duc Tho (de Trân Huu Duc à l’esplanade du stade).

Seront également temporairement interdits les camions de plus de 500 kg et les autocars de 16 places et plus (sauf bus, véhicules spécialisés et prioritaires). La circulation des voitures particulières et des motos sera limitée sur plusieurs axes : Lê Quang Dao, Lê Duc Tho, Mê Tri, Trân Huu Duc, Hàm Nghi, Nguyên Co Thach, Dô Xuân Hop, Tân My, Nguyên Hoàng, Châu Van Liêm, la voie de desserte de l’avenue Thang Long, Hô Tung Mâu, Câu Diên et Trinh Van Bô.

La police conseille aux véhicules venant de la Nationale 32 d’emprunter l’avenue Thang Long via la route provinciale 70 ou la rocade N°3. Les autres axes devront suivre les règlements en vigueur de la ville.

Le Service de la construction est prié d’ajuster les itinéraires des bus, de limiter leur activité sur les axes concernés et de suspendre le stationnement dans les zones interdites.

La Police municipale appelle les usagers de la route à respecter strictement le Code de la route et les instructions des forces de l’ordre afin d’assurer la sécurité et le succès de l’événement.

