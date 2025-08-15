Le Vietnam réaffirme sa garantie de la liberté de croyance et de religion

Le Bureau permanent du Comité directeur des droits de l’homme du gouvernement vietnamien, en coordination avec le Comité populaire de la ville de Dà Nang (Centre), a inauguré vendredi 15 août une exposition de photos sur le thème "Ethnie - Foi et Patrimoine".

>> L’exposition de photos "Armée aux cheveux long" ouvre ses portes au Mexique

>> Exposition et lancement de deux livres de photos

>> Vietnam - Un voyage mémoriel, un livre reliant deux cultures franco-vietnamiennes

Cet événement met en lumière les réalisations du Vietnam en matière de protection et de promotion des droits de l’homme, notamment la liberté de croyance et de religion, ainsi que le patrimoine culturel traditionnel des minorités ethniques.

L’exposition qui durera jusqu’au 22 août, vise à sensibiliser la société, à renforcer l’unité nationale et à promouvoir l’image du pays et du peuple vietnamien, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières.

Photo : BTG/CVN

Le directeur adjoint du Département des affaires étrangères du ministère de la Sécurité publique et directeur adjoint du Bureau, Nguyên Hoa Chi, a souligné qu’au cours de son mandat 2023-2025 en tant que membre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (ONU), le Vietnam a réaffirmé son rôle de nation active et responsable, en contribuant à de nombreuses initiatives de la communauté internationale.

Le Vietnam poursuit systématiquement une approche globale des droits de l’homme, garantissant l’harmonie entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux ; respecte et protège toujours la liberté de croyance et de religion des citoyens ; en même temps, se concentre sur le développement des régions peuplées de minorités ethniques, en garantissant l’égalité, l’inclusion et en « ne laissant personne de côté », a-t-il déclaré.

En prévision du mandat 2026-2028, le Vietnam a soumis sa candidature au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, réaffirmant son engagement à promouvoir les droits humains fondés sur la diversité culturelle, le développement durable et la justice sociale.

« Les images présentées dans cette exposition ne sont pas simplement un instant capturé, mais aussi un témoignage et une voix sur le droit d’exister, d’exprimer son identité et de vivre selon sa foi », a-t-il souligné.

L’exposition rassemble des dizaines d’œuvres consacrées à la religion, aux croyances et à la vie des communautés ethniques vietnamiennes, illustrant leur richesse et leur diversité spirituelle.

Toutes ces œuvres sont la preuve vivante de la politique humaniste et cohérente du Parti et de l’État en matière de protection des droits humains, en particulier de la liberté d’expression, des croyances et de la religion, ainsi que du droit au développement des minorités ethniques, reflétant la culture, le désir de paix et l’esprit d’unité nationale.

VNA/CVN