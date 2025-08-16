Le président de l’Assemblée nationale rend hommage aux anciens révolutionnaires

Le 16 août, dans le cadre du programme "Retour aux sources", à l’occasion du 80 e anniversaire du Congrès national de Tân Trào, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a assisté à l’inauguration de la Maison commémorative du président Tôn Duc Thang et a offert de l’encens en mémoire du Président Hô Chi Minh et des anciens révolutionnaires à Tuyên Quang (Nord).

Au site historique spécial national de Tân Trào, il a participé à la cérémonie de coupure de ruban de la Maison commémorative du président Tôn Duc Thang et rendu hommage à ses grandes contributions.

Le président de l’Assemblée nationale a rappelé que, ce jour-là il y a 80 ans, le Congrès national de Tân Trào avait adopté d’importantes décisions menant au succès de la Révolution d’Août et à la naissance de la République démocratique du Vietnam.

Il a affirmé que les générations de députés s’engagent à suivre l’exemple du président Tôn Duc Thang, à promouvoir l’unité, la responsabilité et l’innovation, afin d’édifier une Assemblée nationale puissante et performante et de contribuer à la nouvelle étape de développement du pays.

Préserver et valoriser les sites historiques

Il a demandé à la province de Tuyên Quang de préserver et valoriser les sites historiques de Tân Trào, en les transformant en "adresses rouges" pour l’éducation patriotique des jeunes générations.

Ensuite, la délégation a rendu hommage au Président Hô Chi Minh au Lan Na Nua, où il vécut et travailla de la fin mai au 22 août 1945 pour diriger l’insurrection générale d’Août visant à prendre le pouvoir dans tout le pays. Elle a également déposé des fleurs et offert de l’encens au monument "Oncle Hô à Tân Trào", ainsi qu’à la maison communale de Tân Trào - où se tint, il y a près de 80 ans, les 16 et 17 août 1945, le Congrès national de Tân Trào avec la participation de plus de 60 délégués représentant le Nord, le Centre et le Sud, ainsi que des partis patriotiques, des intellectuels, des organisations populaires, des ethnies, des religions et des Vietnamiens résidant à l’étranger. La délégation a également exprimé sa profonde gratitude à la Maison commémorative des anciens révolutionnaires.

Dans ces lieux de mémoire, Trân Thanh Mân et la délégation ont réaffirmé leur engagement envers l’objectif d’indépendance nationale lié au socialisme, suivant la pensée, l’éthique et le style de Hô Chi Minh, et leur détermination à construire un Vietnam prospère et développé.

