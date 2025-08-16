Lê Minh Hiêu, jeune talent de Quang Tri, ambassadeur du Vietnam au programme SSEAYP 2026

Lê Minh Hiêu, élève de la classe 12A2 du lycée de Quang Tri, est l’un des 16 délégués représentant le Vietnam à la 49ᵉ édition du Bateau de la jeunesse Asie du Sud-Est – Japon (Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program - SSEAYP) en 2026.

Lê Minh Hiêu révèle un esprit indépendant et une volonté de progresser, en participant activement à des activités de bénévolat, d’entrepreneuriat et d’échanges culturels. Passionné par la recherche scientifique, il a remporté de nombreux prix dans des concours d’innovation et de sciences techniques à l’échelle provinciale et nationale.

En 2025, le projet intitulé "Fauteuil roulant autonome aidant les personnes atteintes d’atrophie musculaire unilatérale à se déplacer et à communiquer", réalisé par Lê Minh Hiêu et un ami, a remporté le premier prix au Concours national de sciences et de techniques. Le projet a été sélectionné pour représenter le Vietnam à l’Exposition internationale de sciences et d’ingénierie ISEF 2025 à l’Ohio (États-Unis), où ils ont décroché le quatrième prix.

Lê Minh Hiêu a toujours nourri le rêve de participer au programme SSEAYP. "Dès la classe de seconde, j’ai découvert le programme sur les réseaux sociaux. Bien que je n’aie pas encore l’âge requis pour postuler, j’ai commencé à me perfectionner, à apprendre l’anglais et à accumuler des réalisations pour poursuivre cet objectif", partage-t-il.

Une fois les conditions réunies, Lê Minh Hiêu a soumis sa candidature avec un dossier impressionnant et une dissertation exprimant son sens des responsabilités envers la communauté. Après la sélection sur dossier, il a franchi avec succès l’entretien et l’épreuve de talents, qui exigeaient des compétences solides en anglais et en pensée critique.

Combiner technologie et culture

Lors de l’épreuve de talents, Lê Minh Hiêu a choisi de combiner technologie et culture à travers une application numérique générant des accords pour une chanson sur le Vietnam. Il a aussi conçu un logiciel transformant des images en tableaux 3D avec le drapeau vietnamien. "À travers cela, je voulais présenter un Vietnam amical, créatif et riche en identité culturelle", explique-t-il.

Le SSEAYP est un programme annuel d’échanges de jeunes organisé depuis 1974 par le gouvernement japonais en coopération avec les pays de l’ASEAN. La 49ᵉ édition se déroulera du 15 janvier au 17 février 2026 à bord du navire Nippon Maru, avec un itinéraire passant par le Japon, Singapour et la Thaïlande.

"J’ai préparé de petits cadeaux représentatifs de ma province natale, comme des porte-clés illustrant le pont Hiên Luong, la citadelle de Quang Tri, des chapeaux traditionnels avec le drapeau vietnamien, et une carte touristique de Quang Tri. J’ai aussi prévu une présentation combinant musique et images en réalité virtuelle pour présenter Quang Tri", confie-t-il.

Plus qu’un simple délégué à un programme international, Lê Minh Hiêu est attendu comme une "passerelle" contribuant à diffuser l’image du Vietnam et de Quang Tri auprès des amis internationaux ; et à renforcer la conscience et la responsabilité de la jeunesse face au processus d’intégration et de développement du pays.

