Le PM préside une visioconférence nationale sur le développement du logement social

Le matin du 16 août, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a présidé une conférence nationale visant à faire le bilan de la mise en œuvre de l’objectif de développement du logement social au cours des sept premiers mois de l’année.

Photo : VNA/CVN

L’événement avait également pour objectif de définir les tâches pour les mois restants de 2025 afin d’atteindre la cible de 100.000 appartements cette année, ainsi que pour les années suivantes.

La conférence s’est tenue au siège du gouvernement, en visioconférence avec les 34 provinces et villes du pays. Y ont assisté le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, ainsi que des dirigeants de ministères, secteurs et localités.

Le Premier ministre a souligné que, tout au long du processus de développement rapide et durable du pays, le Parti et l’État n’avaient jamais sacrifié l’équité et le progrès sociaux, la sécurité sociale et l’environnement pour une simple croissance. L’objectif est de ne laisser personne manquer de nourriture, de vêtements, de logement, de soins médicaux et d’éducation.

Un million de logements sociaux

Photo : VNA/CVN

Garantir à chaque citoyen un logement pour vivre et travailler est une grande priorité. Le Premier ministre a approuvé un projet visant à construire au moins un million de logements sociaux pour les personnes à faible revenu et les ouvriers des zones industrielles sur la période 2021-2030, en y ajoutant récemment les fonctionnaires et agents publics en difficulté de logement, dont 100.000 logements doivent être réalisés en 2025.

Selon la Décision n°444/QD-TTg du 27 février 2025, les localités devront réaliser 995.445 logements sociaux sur la période 2025-2030, dont 100.275 rien qu’en 2025. Actuellement, le pays compte 692 projets de logements sociaux, représentant 633.559 appartements, dont 146 projets achevés, 144 en cours de construction et 402 ayant obtenu l’approbation d’investissement, soit 59,6% de l’objectif fixé d’ici 2030.

Le Premier ministre a demandé aux délégués de discuter franchement des résultats obtenus, des difficultés et des expériences, notamment en matière de perfectionnement institutionnel, d’organisation de la mise en œuvre et de mobilisation des ressources sociales pour atteindre les objectifs.

En partageant le modèle de logements sociaux à An Van Duong (ville de Huê au Centre), Pham Minh Chinh a rappelé que ces projets doivent diversifier les segments et les modes d’acquisition (achat, location-achat) et être accompagnés des infrastructures essentielles : transport, électricité, eau, santé, éducation…

VNA/CVN