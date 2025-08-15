Des centaines de milliers de personnes chanteront la "Marche en avant" à Ba Dinh

Dans la continuité du succès de l’événement "La Patrie dans le cœur", le programme de marche "Marche en avant avec le Vietnam", organisé par le journal Nhân Dân (Le Peuple) en coopération avec le ministère de la Police, devrait rassembler 10.000 participants à Hanoï et 90.000 à Hô Chi Minh-Ville.

>> Plus de 5.000 personnes marchent en solidarité avec les victimes de l’agent orange/dioxine

>> La plus grande campagne de marche promeut la santé et le bien-être national

Photo : Nhân Dân/CVN

L’effervescence gagne les provinces et villes de tout le pays à l’approche de cette marche nationale, la première du genre, organisée à l’échelle du pays. Elle s’inscrit dans une série d’activités sportives, culturelles, artistiques et interactives célébrant la Révolution d’Août, la Fête nationale (2 septembre) ainsi que la Journée traditionnelle de la Police populaire (19 août).

Le programme se déroule sous deux formes : en ligne et en présentiel. Pour participer en ligne, les citoyens peuvent s’inscrire et marcher chaque jour sur le site officiel de l’événement.

Pour les participants en présentiel, de 6h à 7h30 le 16 août 2025, dans toutes les localités, chacun revêtira le tee-shirt rouge frappé de l’étoile dorée, chantera l’hymne national et marchera pour un Vietnam uni, puissant et durable.

Un moment fort précédera la marche nationale : une connexion en direct (diffusée sur les plateformes du journal Nhân Dân) avec la cérémonie de lever du drapeau sur la place Ba Dinh. Dix mille personnes sont attendues à Hanoï pour chanter l’hymne national, à l’unisson, tournées vers la Patrie.

En parallèle, 90.000 participants sont prévus à Hô Chi Minh-Ville, et entre 5.000 et 6.000 dans chaque autre province ou ville. Au total, environ 200.000 personnes devraient marcher physiquement sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, à 8h le 14 août, près de 56.000 personnes s’étaient déjà inscrites en ligne, cumulant plus de 202 millions de pas et permettant d’éviter l’émission de plus de 22,6 tonnes de CO₂.

Promouvoir un mode de vie écologique

Portant le message central "Un milliard de pas vers une nouvelle ère", l’événement ambitionne de mobiliser la force collective de millions de Vietnamiens à travers le pays pour atteindre un milliard de pas, symbole de santé, d’unité et de la volonté d’élévation d’un peuple en pleine mutation dans l’ère nouvelle.

Selon Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân, vice-président de la la Commission centrale de la propagande et de la mobilisation de masse, président de l’Association des journalistes du Vietnam et chef du comité d’organisation, le programme était mûri de longue date et a pu se concrétiser grâce à la coopération étroite du ministère de la Sécurité publique.

"Outre l’objectif d’améliorer la santé publique, le programme contribue aussi à réduire les émissions de CO₂ et à promouvoir un mode de vie écologique", a-t-il souligné.

Toutes les informations et modalités d’inscription sont disponibles sur le site officiel de l’événement : cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn

La marche nationale "Marche en avant avec le Vietnam", se déroule du 25 juillet au 16 août 2025. Les habitants peuvent s’inscrire en ligne et marcher chaque jour, contribuant ainsi à l’objectif d’"un milliard de pas vers une nouvelle ère", une action concrète témoignant de l’amour de la Patrie, diffusant un mode de vie sain et réduisant les émissions de carbone, en vue de l’objectif national de neutralité carbone (Net Zero).

Le 16 août, de 6h à 7h30, dans 34 provinces et villes regroupant 3.321 communes, quartiers et zones administratives spéciales, les habitants se vêtiront simultanément du tee-shirt rouge étoilé, chanteront l’hymne national et marcheront pour un Vietnam uni, fort et durable.

Inscriptions et informations sur : cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn et sur la page Facebook officielle : facebook.com/cungvietnamtienbuoc.

NDEL/VNA/CVN