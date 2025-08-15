Mandat d’arrêt spécial contre un maître de karaté pour activités anti-étatiques

La police de la ville de Hanoi a émis jeudi 14 août un mandat d’arrêt spécial à l’encontre de Doàn Bao Châu, célèbre professeur de karaté, pour production, détention, diffusion ou propagation d’informations, de documents et de matériels visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam.

Photo : cand.com.vn/CVN

Doàn Bao Châu, né en 1968 à Hanoi, a été inculpé des chefs d’accusation susmentionnés, mais a pris la fuite en juillet. Avant de prendre la fuite, il résidait au 66C, rue Thu Lê, dans le quartier de Giang Vo.

La police sollicite l’aide du public pour localiser Doàn Bao Châu, exhortant les citoyens qui le repèrent à contacter immédiatement le Bureau d’enquête de sécurité au N°58 Vu Trong Phung, quartier de Thanh Xuân, ou à appeler les lignes d’assistance téléphonique au 0692194084 - 0977542592.

Les informations peuvent également être signalées au poste de police le plus proche ou via le compte Facebook officiel de la police municipale.

