Cà Mau restructure son administration : efficacité, stabilité et service public renforcé

Après plus d’un mois de mise en œuvre du modèle de gouvernement local à deux niveaux, la province de Cà Mau a enregistré des résultats notables. En particulier, l’organisation de l’appareil administratif a été menée avec rigueur, rapidité et dans le respect des délais impartis, marquant une transition structurée et efficace.

Selon Nguyên Hô Hai, secrétaire du Comité provincial du Parti, le nouveau modèle gouvernemental fonctionne désormais de manière stable et harmonieuse, assurant le bon déroulement des missions étatiques, au service des citoyens comme des entreprises.

Les effectifs ont été réorganisés de façon globalement cohérente, tant sur le plan structurel qu’idéologique. Les organismes étatiques, organisations du Parti, Front de la Patrie et organisations sociopolitiques aux niveaux provincial et communal ont été consolidés, simplifiés et structurés selon les orientations du gouvernement central.

Le Centre des services administratifs publics de la province a également été renforcé et mis en place à l’échelle communale, conformément à la réglementation. La décentralisation et la délégation de responsabilités ont été mises en œuvre avec clarté, attribuant des missions précises à chaque niveau et secteur, ce qui contribue à améliorer l'efficacité de la gestion publique et à simplifier les démarches administratives.

Un consensus fort pour une gouvernance moderne

M. Hai souligne que l’ensemble du système politique, les cadres, les membres du Parti ainsi que la population ont manifesté un sens aigu des responsabilités et un large soutien aux orientations du Parti et de l’État, formant ainsi une base solide pour perfectionner et pérenniser le modèle de gouvernement à deux niveaux dans les années à venir.

Répondant à une question de l’Agence Vietnamienne d’Infomation sur l’impact de ce modèle sur la population et les entreprises, M. Hai a précisé que cette nouvelle structure rapproche l’administration des citoyens, encourage l’initiative locale et renforce les responsabilités ainsi que les compétences managériales des dirigeants à tous les échelons.

Par ailleurs, l’esprit de service et le sens du devoir des agents publics ont nettement progressé. Les fonctionnaires font preuve d’une plus grande proactivité dans le traitement des procédures, notamment pour lever les obstacles rencontrés par les habitants et les entreprises.

Citoyens et entreprises au cœur des priorités

Le Comité provincial du Parti reste fidèle à sa ligne directrice : “placer les citoyens et les entreprises au centre”, et considérer leur satisfaction comme un indicateur clé de performance de l’administration publique.

La province a ainsi finalisé et mis en service le Centre provincial des services administratifs publics ; rendu opérationnelles les 64 communes et arrondissements dans une logique d’efficacité ; investi massivement dans les infrastructures, équipements et systèmes numériques ; mis en œuvre des procédures allégées et plus rapides, facilitant l’accès aux services pour tous.

Ces avancées constituent un tournant vers une administration moderne, professionnelle et centrée sur l’humain.

Rigueur dans le recrutement et valorisation des compétences

Pour renforcer la stabilité de l’appareil administratif et garantir sa qualité, le Comité permanent du Comité provincial du Parti applique strictement les directives du Bureau politique, du Secrétariat et du Comité central d’organisation.

Des plans de recrutement et de gestion du personnel sont élaborés selon des critères précis : éthique, compétences professionnelles, efficacité sur le terrain, et résultats concrets.

La province adopte une approche rigoureuse : “examiner le poste pour choisir la personne”, en privilégiant les cadres expérimentés, compétents et dotés de qualités politiques.

Renforcer les communes et accompagner les réorganisations

Afin de garantir le bon fonctionnement des structures communales dans le cadre du nouveau modèle, le Comité permanent du Parti mobilise des agents compétents issus des services provinciaux pour renforcer les effectifs locaux.

En parallèle, la province met en œuvre les politiques sociales prévues pour les fonctionnaires concernés par les réorganisations administratives, dans un esprit de justice et de stabilité.

L’objectif reste constant : réorganiser l’appareil administratif en misant sur le développement des ressources humaines, avec l’humain au centre de toutes les réformes.

Kim Ha - Truong Giang/CVN