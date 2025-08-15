Lâm Dông : deux animaux sauvages rares relâchés dans la nature

Le 15 août, le Conseil de gestion de la forêt protégée de Nam Cat Tiên, relevant du Département de l'agriculture et de l'environnement de la province de Lâm Dông, a annoncé avoir relâché deux animaux sauvages rares dans leur milieu naturel, en coordination avec les autorités locales et les services compétents. Cette action s'inscrit dans les efforts de préservation de la biodiversité et de sensibilisation du public à la protection de la faune.

Photo: VNA/CVN

Le 10 août, Nguyên Huu Phoi, domicilié dans la commune de Quang Tin (province de Lâm Dông), a découvert un macaque à face rouge (Macaca arctoides), affaibli et errant derrière sa maison. Après avoir alerté les autorités, il lui a administré des soins de première urgence. Une fois rétabli, l'animal a été confié aux services forestiers, puis relâché le 12 août dans une zone forestière naturelle, conformément à la réglementation en vigueur.

Le macaque à face rouge est inscrit sur la liste des animaux forestiers rares et menacés du groupe IIB, conformément au décret gouvernemental N°06/2019/ND-CP du 22 janvier 2019, relatif à la gestion des plantes et animaux forestiers rares et précieux et à la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Photo : VNA/CVN

Le 7 août, dans la zone forestière du Conseil de gestion de Nam Cat Tiên, un loris lent pygmée (Nycticebus pygmaeus), trouvé dans son jardin par Trân Ngoc Khiêm, a également été remis aux autorités compétentes. L'animal a été examiné puis relâché dans la nature. Cette espèce appartient au groupe IB, qui regroupe les animaux sauvages prioritaires à protéger. Le loris lent pygmée figure également dans le Livre rouge du Vietnam et bénéficie du plus haut niveau de protection légale.

Le Conseil de gestion de la forêt protégée de Nam Cat Tiên mène régulièrement des campagnes de sensibilisation à la protection des forêts, à la prévention des incendies et à la sauvegarde de la faune. Il encourage les habitants à signaler, secourir et restituer volontairement les animaux sauvages pour leur permettre de réintégrer leur habitat naturel.

VNA/CVN