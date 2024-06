Économie

Efforts de connexion Vietnam - EuroCham dans l'agriculture numérique

Le 4 juin, avec 100% des voix des membres du sous-comité sur l'alimentation, l'agriculture et l'aquaculture (FAABS) d'EuroCham, Vu Manh Hung, vice-président de l'Association vietnamienne de l'agriculture numérique (VIDA) et Pdg du groupe Hung Nhon, a été élu chef du groupe de travail sur la connectivité du FAABS.

Cette nomination fait suite à l'élection des nouveaux membres du FAABS par les membres d'EuroCham le 26 mars dernier, lors de laquelle Vu Manh Hung avait reçu l'approbation unanime avec 100% des voix des membres.

L'élection de Vu Manh Hung à la tête du groupe de travail sur la connectivité du FAABS est le fruit de ses contributions inlassables dans le domaine de l'agriculture appliquée de haute technologie.

Au cours des dernières années, en tant que vice-président de VIDA, M. Hung a collaboré avec EuroCham pour organiser une série de forums de connexion d'investissement avec des localités dotées de forts atouts agricoles, telles que Tây Ninh et Binh Phuoc. Ces forums ont permis de promouvoir l'afflux d'investissements d'entreprises européennes au Vietnam.

En tant qu'homme d'affaires avisé, Vu Manh Hung, Pdg du groupe Hung Nhon, a transformé cette société en une entreprise multi-industrielle leader dans l'élevage à grande échelle et l'application de technologies de pointe. Le groupe Hung Nhon applique des normes rigoureuses tout au long de sa chaîne de production, de la sélection des races à l'abattage, en passant par l'alimentation animale et la transformation. Ces normes sont conformes aux standards internationaux tels qu'ISO et Global GAP (349 critères), et dépassent largement les exigences des normes Viet GAP(12 critères).

Le groupe Hung Nhon est un partenaire important de De Heus (Pays-Bas), membre d'EuroCham. Au cours des dernières années, la collaboration entre De Heus et Hung Nhon a connu un grand succès dans les domaines de l'élevage et de l'exportation agroalimentaire. Parmi les réalisations notables de ce partenariat figurent la mise en service du complexe agricole de haute technologie DHN Dak Lak et de la phase 1 de l'écloserie de volailles de haute technologie Bel Ga Tay Ninh.

Vu Manh Hung a partagé : "Je suis extrêmement fier d'avoir été élu par les membres d'EuroCham à la tête du groupe de travail sur la connectivité du FAABS. C'est à la fois un honneur et une grande responsabilité pour moi. Je souhaite recevoir le soutien des membres d'EuroCham pour accomplir des missions importantes au service de la communauté VIDA et du FAABS".

Texte et photo : Quang Châu/CVN