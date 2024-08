L'EVFTA montre la confiance des investisseurs européens au Vietnam, selon EuroCham

La Chambre de Commerce européenne (EuroCham) au Vietnam a publié le 31 juillet une enquête sur l'impact de l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA), à l'occasion des quatre ans de son entrée en vigueur.

Les résultats de l'enquête montrent que l'UE, déjà un investisseur majeur dans le pays, a investi 28 milliards d'euros (près de 30,3 milliards d’USD) dans 2.450 projets, soulignant sa confiance continue dans le potentiel du Vietnam. Les investisseurs de l'UE ont notamment ajouté 800 millions d'euros d'investissements directs étrangers entre janvier et septembre 2023, à contre-courant de la tendance mondiale à la baisse des IDE.

L'EVFTA a également considérablement stimulé les exportations vietnamiennes vers l'Europe, passant de 35 milliards d'euros en 2019 à plus de 48 milliards d'euros en 2023, la croissance étant particulièrement prononcée dans des secteurs tels que l'électronique, le textile, la chaussure, l'agriculture et les fruits de mer, selon l'enquête.

Augmentation des exportations

Cependant, l'enquête a noté que l'augmentation des exportations de l'UE vers le Vietnam a été beaucoup plus modeste, passant de 11 milliards d'euros à seulement 11,4 milliards d'euros sur la même période, ce qui a aggravé un déséquilibre commercial substantiel.

L'accord a également ouvert des opportunités pour les entreprises européennes, bien que des défis subsistent. Près des deux tiers des participants à l'enquête ont déclaré avoir bénéficié de l'accord de différentes manières, telles que de chaînes d'approvisionnement appropriées, une transparence accrue et des cadres juridiques plus solides.

Cependant, elle a également souligné un certain nombre d'obstacles auxquels les entreprises européennes sont confrontées pour tirer pleinement parti de l'EVFTA, notamment des exigences réglementaires complexes et un manque de reconnaissance des normes internationales par les autorités locales.

Selon Dominik Meichle, président de l'EuroCham Vietnam, l'enquête montre que malgré les progrès, de nombreux défis restent à relever. Ainsi, à la cinquième année de l'accord EVFTA, il est crucial de continuer à simplifier les procédures, à unifier les normes et à s'assurer que tout le monde connaît et exploite efficacement les avantages de cet accord.

EuroCham s'engage à coopérer avec les parties prenantes concernées pour rationaliser la conformité réglementaire, plaider en faveur d'une plus grande reconnaissance des normes internationales et développer des programmes complets d'éducation et de sensibilisation sur l'EVFTA, a déclaré le vice-président d'EuroCham, Jean-Jacques Bouflet.

L'EuroCham Vietnam soutient activement la ratification complète de l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA), une étape clé pour libérer tout le potentiel de l'EVFTA et attirer davantage d'investissements directs étrangers.

