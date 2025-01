Les clés du secteur immobilier : macroéconomie et infrastructures

Selon des experts, les facteurs macroéconomiques et les infrastructures sont des "leviers" essentiels pour stimuler le marché immobilier et lui permettre de connaître un nouvel élan de développement en 2025.

Photo : VNA/CVN

Cân Van Luc, économiste en chef de BIDV, a souligné que la stabilité économique observée en 2024 et 2025 est un facteur clé pour renforcer la confiance des investisseurs et stimuler le développement immobilier.

De son côté, Nguyên Chi Thanh, vice-président de l'Association vietnamienne des courtiers immobiliers (Vietnam Association of Real Estate Brokers - VARS), a estimé que le marché immobilier vietnamien entame une période de profonde transformation grâce à une série de facteurs favorables.

Avec le soutien d’un nouveau cadre juridique, l’intervention favorable du gouvernement, des ministères et des organes compétents, ainsi que les effets positifs des facteurs économiques et financiers, 2024 a été une année de consolidation des fondations, permettant d’envisager en 2025 une reprise plus forte et une dynamique de croissance pour les années suivantes.

Duong Duc Hiêu, analyste chez VIS Rating, a indiqué que des procédures juridiques plus rapides créeront des conditions favorables pour la mise en œuvre des projets et les nouvelles ventes, contribuant ainsi à améliorer les performances et à générer des flux de trésorerie plus stables pour les entreprises.

Renforcer la compétitivité du marché immobilier

Un autre élément notable est l'augmentation significative des investissements directs étrangers (IDE) en 2024, une tendance qui devrait se poursuivre en 2025. Les IDE nouvellement enregistrés dans le secteur de l’immobilier ont atteint 3,72 milliards d'USD en 2024, représentant 18,8% du total des nouveaux capitaux, se plaçant au deuxième rang après les industries manufacturières.

David Jackson, directeur général d’Avison Young Vietnam, a constaté que la confiance des investisseurs étrangers dans les perspectives du marché vietnamien reste élevée. Cela se reflète dans les 25,35 milliards d'USD d’IDE réalisés au Vietnam en 2024, soit une augmentation de plus de 9% par rapport à 2023. Dans le secteur de l’immobilier, les IDE réalisés ont atteint 1,84 milliard d'USD, marquant une hausse de 60%.

Par ailleurs, le marché boursier devient un canal clé de mobilisation de capitaux pour les entreprises immobilières. Les émissions d’actions dans ce secteur ont enregistré une forte croissance en 2024 et devraient continuer à progresser en 2025.

Outre les facteurs macroéconomiques, les infrastructures sont considérées comme un "levier" majeur pour le marché immobilier en 2025. L’économiste Nguyên Minh Phong a souligné que l'économie se redresse progressivement après des périodes de fluctuations et que les infrastructures émergent comme un élément clé pour soutenir cette croissance.

Selon lui, le gouvernement concentre ses efforts sur l'investissement dans de grands projets d'infrastructures, ce qui contribue non seulement à améliorer la qualité de vie des habitants, mais renforce également la compétitivité du marché immobilier.

VNA/CVN