Réforme administrative : les Viêt kiêu reconnectés à leurs racines

Pour les Vietnamiens d’outre-mer ( Viêt kiêu ), l’instauration d’une gouvernance locale à deux niveaux incarne la volonté de leur pays d’origine de mener une réforme audacieuse visant à garantir une administration plus efficace et plus proche des citoyens.

Selon Truong Thi Hông, présidente de l’Association des Vietnamiens en Israël, la simplification du système administratif, par la réduction des niveaux intermédiaires, aura un impact concret pour la population, y compris pour les Vietnamiens d’outre-mer : des services publics plus rapides, plus accessibles et plus transparents. “Cela renforce la confiance des compatriotes expatriés dans le renouveau du pays et encourage un attachement, un lien plus étroit avec la terre natale”, analyse-t-elle.

Un enjeu de taille, d’autant plus que de nombreux Viêt kiêu manifestent un intérêt croissant pour l’investissement et le développement local. La simplification des démarches administratives représente ainsi une incitation supplémentaire à leur retour et à leur contribution active au pays.

Suivre de près l’évolution législative

Par ailleurs, ce nouveau modèle, s’il est mis en œuvre de manière efficace, devrait permettre aux autorités locales d’être plus à l’écoute des attentes et des propositions du réseau des Vietnamiens de l’étranger. Ce dialogue renouvelé est appelé à consolider la relation réciproque et durable entre l’État et ses ressortissants à travers le monde, au service du développement national.

Mme Hông insiste : “La transformation profonde du pays à l’ère nouvelle incarne l’aspiration commune de tous les enfants de la même lignée Lac Hông. L’amour de la Patrie ne se limite pas à la nostalgie des racines ; il s’exprime aussi par le soutien et l’accompagnement de chaque avancée du Vietnam sur la voie du progrès”.

Installée et mariée depuis de nombreuses années en Israël, elle observe qu’un des moteurs du développement de ce petit pays réside dans un modèle de gouvernance épuré, efficace et transparent. En Israël, l’administration locale fonctionne de manière légère, avec des procédures simplifiées au maximum. Les citoyens accèdent facilement aux services publics grâce à des plateformes numériques.

Un élément marquant, selon elle, est la forte autonomie des collectivités locales, qui disposent d’une large latitude pour décider au plus près des réalités du terrain, permettant ainsi une gestion rapide, efficace et adaptée aux besoins de la population. Le gouvernement central joue un rôle d’orientation, de supervision et de soutien, sans s’immiscer dans les détails de la gestion locale.

“L’essentiel est de faire gagner du temps aux citoyens et de leur permettre de suivre de près chaque évolution législative”, souligne-t-elle. Et de conclure : “Pour nous, enfants du pays vivant loin du Vietnam, il est réjouissant de voir les démarches administratives évoluer vers plus de rapidité et de simplicité. Nous espérons que, très bientôt, toutes les procédures seront aussi accessibles et pratiques que possible pour tous les citoyens”.

Pour la paix et la prospérité nationale

Le 1er juillet, jour historique marquant l’entrée en vigueur du modèle d’administration locale à deux niveaux, une cérémonie de prière pour la paix et la prospérité nationale a été solennellement organisée à la pagode Phât Tich, dans la capitale Vientiane, au Laos.

Selon le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Laos, la cérémonie comprenait trois séries de coups de cloche et de tambours Bat Nha, la récitation de sutras et diverses activités spirituelles destinées à prier pour la paix nationale, à éveiller l’âme sacrée du pays et à renforcer la force de la grande union nationale.

Partageant la signification de l’événement, le bonze supérieur Thich Minh Quang, prélat de la pagode Phât Tich, a souligné que cette cérémonie n’était pas seulement un acte spirituel, mais aussi une occasion de rassembler des Viêt kiêu du monde entier autour de leur Patrie. Les trois séries de cloches et de tambours Bat Nha éveillent l’esprit national, rappelant à chaque Vietnamien de vivre avec responsabilité et amour, et de contribuer à un pays pacifique et prospère.

Sous la direction des bonzes supérieurs Thich Minh Quang et Thich Minh Nguyêt, les fidèles ont récité les sutras, prié et placé leur foi et leur espoir dans la prospérité durable du peuple vietnamien.

Dans une atmosphère solennelle et émouvante, Trân Thi Tuyêt Anh, fidèle de la pagode Phât Tich, a confié qu’il y avait longtemps qu’elle ne s’était pas sentie aussi connectée à la communauté vietnamienne loin de la mère patrie. Les trois séries de cloches et de tambours ont résonné en elle, la submergeant d’émotions et d’espoir pour l’avenir du pays.

Pour Nguyên Thi Hoa, 70 ans, résidant au Laos depuis 35 ans, chaque séance de prière pour la paix nationale lui insuffle une force nouvelle.

Dans un monde en mutation rapide, cette cérémonie rappelle aux Viêt kiêu de préserver leurs valeurs, de s’aimer les uns les autres et de se tourner ensemble vers la patrie, bâtissant ainsi un Vietnam plus fort. Cet événement n’est pas seulement un rituel religieux symbolique, mais aussi une manifestation concrète de l’esprit du bouddhisme qui accompagne la nation.

Le même jour, en plus de la pagode Phât Tich, treize autres pagodes vietnamiennes réparties à travers tout le Laos ont également organisé cette cérémonie solennelle, témoignant d’un lien spirituel et culturel profondément enraciné entre la communauté vietnamienne de ce pays et sa terre d’origine - une corde invisible reliant des millions de cœurs à la nation vietnamienne.

