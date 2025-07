Le Festival de la culture vietnamienne à Lorient suscite un vif intérêt du public

>> Le complexe Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac présenté à Paris

>> Un documentaire sur les villages artisanaux vietnamiens séduit le public français

>> Deux patrimoines vietnamiens se dévoilent dans la cité médiévale de Provins

Photo : VNA/CVN

La troisième édition du Festival du Vietnam à Lorient, en France, s’est conclue par une performance artistique vibrante intitulée "Vietnam brillant", qui a profondément marqué le public.

Organisé par la Mairie de Lorient en collaboration avec les associations Art Space, Vietnam Bretagne Sud et Appel Lorient, ce festival d’une semaine a proposé un large éventail d’activités destinées à faire découvrir la culture vietnamienne au public français : projections de films, spectacles traditionnels et contemporains, défilés culturels, ateliers, expositions et concerts.

Un grand défilé a eu lieu sur la place Glotin avec la participation de plus de 100 personnes, dont des étudiants internationaux et des Vietnamiens vivant en France. Ils ont présenté des costumes traditionnels des dynasties vietnamiennes Ly, Trân et Nguyên ainsi que l'"ao dài", robe emblématique du Vietnam. L’événement visait à faire connaître l'"ao dài" vietnamien et à promouvoir sa reconnaissance en tant que patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO.

Photo : VNA/CVN

Un séminaire thématique intitulé "Contes de l'+ao dài+ : patrimoine et identité culturelle" a permis d’explorer plus en profondeur l’histoire et la symbolique des costumes traditionnels vietnamiens, suscitant un vif intérêt parmi les participants français.

Une exposition artistique réunissant 150 peintures sur le patrimoine vietnamien, réalisées par des enfants de 17 pays, ainsi que des ateliers interactifs gratuits autour de l’artisanat traditionnel, ont contribué à renforcer l’engagement du public. Des photographies mettant à l'honneur la gastronomie de la capitale Hanoï ont également été présentées.

Le spectacle de clôture a rassemblé plus de 50 artistes, professionnels et amateurs, mêlant éléments traditionnels et contemporains pour célébrer la richesse culturelle du Vietnam. Des artistes du Centre culturel du Vietnam à Paris ont notamment interprété des pièces avec des instruments de musique traditionnels en bambou.

Les autorités locales et les habitants ont salué l’esprit jeune et créatif du festival. Le maire de Lorient, Fabrice Loher, a souligné le rôle de cette manifestation dans le renforcement de l’amitié franco-vietnamienne et dans le rapprochement entre la culture vietnamienne et le public français.

Le festival a attiré des milliers de visiteurs de tous âges, venus de Lorient et de ses environs, laissant une impression durable d’un échange culturel vivant, dynamique et inclusif.

VNA/CVN