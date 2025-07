Parcours d’une femme d’exception : Nahji Chu, cheffe d’entreprise et artiste engagée

Nahji Chu (également connue sous le nom de Nga Chu) est l’une des figures marquantes de la gastronomie contemporaine en Australie, notamment au sein de la communauté vietnamienne. Son histoire ne se limite pas à celle d’une entrepreneure à succès, mais incarne aussi la résilience, l’innovation et la fierté culturelle vietnamienne.

Installée en Australie avec sa famille depuis 1978, Nahji Chu a d’abord connu une carrière diversifiée dans plusieurs domaines. Elle a étudié le journalisme à l’Université RMIT de Melbourne, travaillé comme journaliste et photographe, puis suivi une formation en animation à Open Channel.

Cette diversité d’expériences a nourri chez elle une pensée créative et des capacités de gestion remarquables dans le monde des affaires.

En 2007, elle se lance dans la restauration avec l’ouverture de son premier établissement Misschu à Sydney. Initialement, Misschu proposait des plats vietnamiens traditionnels comme le nem (rouleaux du printemps) ou les brioches vapeur pour des événements et restaurants.

En 2009, elle transforme ce concept en un "tuckshop" - petit comptoir de restauration rapide vietnamienne au style moderne et apprécié des jeunes. Misschu connaît un rapide succès et se développe en chaîne à Sydney et Melbourne, avec l’ambition d’internationaliser la marque. Mais cette expansion marque aussi un tournant difficile pour elle.

Réputée pour ses initiatives pionnières - livraison à vélo électrique, création d’une application de commande propre à la marque - Nahji Chu se heurte à de sérieuses difficultés de gestion financière. En 2017, Misschu est contrainte de fermer ses portes.

Refusant de se laisser abattre par l’échec, elle revient en 2021 avec un nouveau projet : le restaurant Lady Chu, ouvert à Potts Point, Sydney. Ce nouveau concept incarne une vision plus mature et artistique, contrastant avec l’esprit de rue jeune et dynamique de Misschu. Lady Chu propose une fusion raffinée entre la cuisine vietnamienne et française.

Le menu comprend des brioches vapeur, des rouleaux de printemps, des salades de vermicelles et du café vietnamien préparé au filtre. Les plats sont réalisés avec des ingrédients frais et une présentation soignée. Le lieu se veut aussi un espace artistique, reflet de l’amour de Nahji Chu pour la culture et la création.

Au-delà de la restauration, Nahji Chu est également connue pour son engagement artistique et social. Elle soutient activement des projets portés par des femmes, s’implique dans les causes liées à l’égalité des genres, aux droits des migrants... Pour elle, l’art est un langage permettant de sensibiliser et de rassembler autour de ces enjeux essentiels.

Ce croisement entre entreprise, art et société forge l’image d’une Nahji Chu plurielle - entrepreneure, mécène et militante influente de la communauté vietnamienne en Australie. Son parcours illustre la force de la persévérance, de l’innovation et de la capacité à se réinventer après l’échec.

Partie d’une histoire de migration, Nahji Chu est aujourd’hui une figure incontournable de la gastronomie et de la culture contemporaine, contribuant à enrichir le paysage multiculturel australien. Sa carrière va bien au-delà de la cuisine : c’est une démarche de construction communautaire, de sensibilisation sociale et d’inspiration pour la jeune génération d’entrepreneurs.

