Une Vietnamienne experte en IA générative chez Google

>> Quang Thông : de physicien des particules à scientifique en IA

>> Le Vietnam lance un plan pour attirer 100 experts de haut niveau en IA

Photo : CTV/CVN

Google a officiellement annoncé en avril dernier que Nguyên Khanh Linh avait rejoint, dès mars 2025, le cercle prestigieux des expertes développeuses Google, devenant ainsi la première Vietnamienne à accéder à ce niveau d’excellence. Elle est également la première experte reconnue en apprentissage automatique (machine learning) dans la catégorie de l’IA générative pour cette année.

Cette honneur couronne une expertise technique exceptionnelle, à la croisée de la recherche fondamentale et de l’innovation industrielle. Ses compétences couvrent les grands modèles de langage (Large language Models), les opérations d’apprentissage automatique (Machine learning operations - MLOps), ainsi que l’architecture de systèmes d’IA robustes et adaptatifs. Au-delà de l’aspect technique, cette reconnaissance met en lumière son engagement à utiliser la technologie pour résoudre des problèmes de société, en apportant des solutions concrètes et éthiques.

Jalon important

Le programme “Google developer expert” est un réseau mondial d’experts, d’ingénieurs et de leaders d’opinion, qui façonnent l’avenir grâce à la technologie. Ces spécialistes partagent leurs connaissances, leurs compétences et leur passion avec la communauté internationale des développeurs.

Jusqu’à présent, le Vietnam comptait neuf experts reconnus par Google dans divers domaines : deux en IA et apprentissage automatique, un en développement Android, quatre en cloud computing, un en outils collaboratifs et un en développement d’applications web monopage. L’arrivée de Khanh Linh constitue un tournant décisif, insufflant une nouvelle diversité à la communauté des experts développeurs Google du Vietnam et offrant davantage de perspectives de collaboration et de partage du savoir-faire à l’échelle internationale.

Créatrice influente

Avec plus de treize ans d’expérience, Khanh Linh s’est imposée comme une pionnière dans la recherche et l’application de l’IA, en particulier dans le traitement automatique du langage naturel, l’apprentissage automatique et la science des données. À la tête du service d’IA de la société Obello à San Francisco, aux États-Unis, elle supervise la conception de solutions d’IA générative destinées à automatiser la création graphique à grande échelle, révolutionnant la productivité des équipes créatives et marketing tout en veillant au respect des principes fondamentaux du design.

Titulaire d’un master en IA et ingénierie de l’Université nationale de Singapour, elle a contribué de façon significative à la recherche académique, notamment à travers deux publications : une nouvelle méthode d’évaluation des dialogues pour les systèmes fondés sur la connaissance, et une étude de référence sur les systèmes de dialogue empathique.

Par ailleurs, Khanh Linh a fondé Beautiful Mind Vietnam, une plateforme associative dédiée à la santé mentale. En adoptant une approche éthique et sécurisée, elle a utilisé l’IA pour automatiser et optimiser les processus opérationnels, élargissant ainsi la portée à plus de 200.000 abonnés et permettant d’apporter un soutien concret à plus de 1.000 personnes.

Depuis 2016, elle est une conférencière reconnue lors de nombreux congrès et forums technologiques - parmi lesquels Google I/O Extended Hanoi, Cloud Hanoi, DevFest ou le forum “Grands modèles de langage et IA générative pour les entreprises : Asie du Sud-Est vs Silicon Valley”, ainsi que lors d’événements majeurs à travers l’Asie du Sud-Est. Ses interventions ont sensibilisé et inspiré plus de 5.000 développeurs. En 2024, elle a aussi été reconnue comme “Top Voice” dans le secteur de l’IA sur LinkedIn. Une LinkedIn Top Voice est une personne reconnue comme l’un des créateurs de contenu les plus influents dans son secteur d’activité.

“Je nourris une passion profonde pour la technologie, en particulier l’intelligence artificielle, et je suis convaincue que je peux contribuer positivement à la société grâce à des avancées technologiques responsables. Mon objectif est de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes d’IA innovants, éthiques, sûrs et utiles pour tous. Je crois que le réseau des experts développeurs Google me fournira la plateforme idéale pour réaliser cette ambition et porter plus loin ma passion pour l’IA”, a confié Nguyên Khanh Linh.

Phuong Nga/CVN