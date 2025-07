La situation de la communauté vietnamienne en Israël et en Iran reste stable

>> La communauté vietnamienne en Israël est en sécurité

>> Les Vietnamiens en Israël sont invités à s'enregistrer pour participer aux plans d'évacuation

>> Des consignes de sécurité pour les Vietnamiens en Israël

Photo : Ambassade du Vietnam en Israël

"Face aux récents développements de la situation au Moyen-Orient, le ministère des Affaires étrangères et les agences compétentes du pays continuent d’ordonner aux représentations vietnamiennes en Israël et en Iran de maintenir les lignes téléphoniques d’urgence pour la protection consulaire, et de faire rapport au ministère ainsi qu’aux agences compétentes en cas de problème survenu ; de coopérer étroitement avec les organes compétents au Vietnam, les représentations vietnamiennes dans les zones voisines de la région, ainsi qu’avec les autorités locales et les missions diplomatiques des pays hôtes, afin de suivre de près la situation et de se tenir prêtes à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des citoyens vietnamiens et des sièges des représentations dans les cas d’urgence".

Pham Thu Hang a également recommandé aux Vietnamiens résidant, étudiant ou travaillant en Israël et en Iran de continuer à se conformer strictement aux consignes et réglementations locales en matière de sécurité, tout en maintenant un contact régulier avec les missions vietnamiennes sur place.

Selon les dernières informations des représentations vietnamiennes en Israël et en Iran, la situation de la communauté vietnamienne sur place est stable et aucun cas de victime n’a été signalé jusqu’à présent.

Auparavant, lors de l’escalade du conflit, conformément aux directives du ministère des Affaires étrangères, les ambassades du Vietnam en Israël et en Iran avaient collaboré étroitement avec les agences compétentes au Vietnam ainsi qu’avec les missions vietnamiennes en Russie et en Égypte pour organiser l’évacuation d’urgence de 78 citoyens vietnamiens. Parmi eux, 63 ont déjà été rapatriés.

Les représentations vietnamiennes en Israël et en Iran poursuivent actuellement des contacts réguliers avec les citoyens vietnamiens sur place afin de leur apporter un soutien et une assistance en temps utile.

VNA/CVN