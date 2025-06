Le Réseau canadien d'universitaires et d'experts vietnamiens (CVSE) voit le jour

Le Bureau des sciences et des technologies de l'ambassade du Vietnam au Canada vient d’organiser la cérémonie de lancement du Réseau canadien d’universitaires et d’experts vietnamiens (Canadian Vietnamese Scholars and Experts Network - CVSE).

Photo : VNA/CVN

Selon Hoàng Ngoc Dinh, représentant en chef des sciences et des technologies de l’ambassade du Vietnam, ce réseau constituera une source précieuse de ressources intellectuelles. Il servira de passerelle pour transmettre les informations et les dernières avancées scientifiques et technologiques du Canada vers le Vietnam, au service des objectifs de développement fixés par le Parti et l’État pour les années à venir.

Parmi les près de 300.000 Vietnamiens vivant, étudiant ou travaillant au Canada, une grande majorité sont des intellectuels, scientifiques et entrepreneurs hautement qualifiés.

L’ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Vinh Quang, a souligné que le lancement de ce réseau s’inscrit dans le cadre des actions visant à concrétiser l’esprit de la Résolution 169 du gouvernement sur les Vietnamiens résidant à l’étranger, ainsi que celui de la Résolution 57 du Comité central sur le développement scientifique et technologique.

Il s’est dit convaincu que ce réseau connaîtra un développement dynamique dans les années à venir et qu’il contribuera efficacement à la mise en œuvre des stratégies nationales en matière de sciences et de technologies, aidant ainsi le Vietnam à rattraper les pays leaders mondiaux dans ces domaines.

Le Professeur agrégé Vu Viêt Hung, de l’Académie technique militaire canadienne et membre du conseil d’administration du réseau CVSE, a précisé que la première ambition du réseau est de créer un forum favorisant les échanges entre scientifiques des deux pays. Il vise également à tirer parti de l’expérience pionnière du Canada en matière de développement afin de l’appliquer au Vietnam, au bénéfice de l’économie, des sciences et des technologies.

Le Docteur Nguyên Xuan Phong, expert en intelligence artificielle (IA) à l’Institut Mila et membre du CVSE, a estimé que ce réseau apportera des bénéfices considérables au Vietnam, notamment en facilitant le transfert de technologies et en rapprochant le pays de partenaires internationaux dans ce domaine.

Les relations entre le Vietnam et le Canada ne cessent de se renforcer, les sciences et les technologies figurant parmi les sept domaines de coopération prioritaires. Le lancement de ce réseau contribue ainsi à promouvoir la collaboration bilatérale dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation.

VNA/CVN