Plus de 4.800 équipes de bénévoles en renfort de l’administration locale à deux niveaux

Plus de 4.800 équipes de jeunes bénévoles, comptant plus de 241.000 membres, ont été mobilisées dans tout le pays pour soutenir le fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux et promouvoir la fourniture de services publics en ligne.

Photo : VNA/CVN

Une cérémonie a eu lieu à Hanoï lundi 7 juillet pour marquer le lancement d’une campagne de deux mois se déroulant jusqu’en août.

Les bénévoles sont chargés d’accompagner les autorités locales et les communautés dans leurs efforts de transformation numérique et d’améliorer l’efficacité administrative.

Lors de son intervention, Nguyên Minh Triêt, président de l’Association des étudiants vietnamiens, a souligné que les jeunes doivent prendre l’initiative en matière d’innovation et de services publics. Il a décrit les équipes de bénévoles comme des "ingénieurs numériques communautaires" travaillant main dans la main avec les citoyens et les administrations locales pour améliorer la maîtrise du numérique et élargir l’accès aux services publics en ligne.

Les principales tâches comprennent la mise à jour des données démographiques suite aux fusions administratives, l’accompagnement des habitants dans l’utilisation de l’application VNeID et des plateformes numériques, la formation des responsables locaux aux compétences numériques et la sensibilisation à la transformation numérique au niveau local.

Le programme cible en priorité 286 communes, quartiers et zones spéciales frontalières reculées, où la coordination entre les unités jeunesse locales est considérée comme cruciale.

Les bénévoles sont déployés sur trois grandes missions : soutenir les fonctionnaires dans leurs démarches administratives, aider les particuliers et les entreprises à soumettre des demandes et des paiements en ligne, et proposer des formations numériques grâce à des modèles créatifs tels que des cliniques technologiques mobiles et des groupes technologiques locaux.

Les premiers résultats de la première semaine témoignent d’un fort engagement. À Lâm Dông, plus de 24.700 citoyens ont bénéficié d’une assistance dans les centres de services publics. À Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, des milliers de jeunes bénévoles ont aidé les habitants à remplir des formulaires en ligne et organisé des formations aux compétences numériques, notamment pour les personnes âgées.

Ailleurs, des équipes de jeunes dans des provinces comme Quang Tri, Cà Mau et Khanh Hoà ont contribué à la mise en place des infrastructures nécessaires au nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux. À Hung Yên, des centaines d’équipes de bénévoles ont fait du porte-à-porte pour soutenir la vérification des identités et la synchronisation des données.

Des modèles innovants tels que "L’alphabétisation numérique pour tous" et les "Groupes technologiques communautaires" ont atteint des villages reculés, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique. Les équipes de jeunes de la police ont également contribué à la création de plus de 1.000 unités axées sur les technologies et à l’organisation de plus de 1.600 ateliers de compétences numériques dans tout le pays.

Grâce à une coordination étroite, à des bénévoles dévoués et à des modèles évolutifs, les jeunes jouent un rôle essentiel dans la transformation numérique locale, rapprochant les services publics des citoyens.

VNA/CVN