Camp d’été du Vietnam 2025 : des jeunes de la diaspora unis pour la paix et la mémoire

Placé sous le thème "Ensemble, écrivons la suite de l’histoire de la paix", le Camp d’été du Vietnam 2025 réunira, du 13 au 26 juillet, plus de 100 jeunes Vietnamiens résidant à l’étranger, en provenance de 31 pays et territoires.

Photo : VNA/CVN

Organisé chaque année par le Comité d'État pour les Vietnamiens d’outre-mer (relevant du ministère des Affaires étrangères), cet événement vise à renforcer les liens culturels et affectifs entre la jeune génération de la diaspora et leur pays d’origine. L’édition 2025 mènera les participants dans un parcours du Nord au Sud du pays, à travers des localités telles que Hô Chi Minh-Ville, Dak Lak, Quang Ngai, Dà Nang, Quang Tri, Nghê An, Ninh Binh et Hanoï.

Le programme proposé est conçu pour offrir une expérience à la fois éducative, mémorielle et profondément humaine. Il inclut des visites emblématiques telles que les tunnels de Cu Chi, témoignage poignant de l'histoire du Vietnam, l'ancienne prison de Kon Tum, et le mémorial des martyrs à Quang Tri, lieux de recueillement et de souvenir. En parallèle, les participants auront l'opportunité d'échanger avec du personnel du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam. Le volet solidaire du programme permettra en outre aux jeunes de s'investir concrètement dans des projets en faveur des minorités ethniques des Hauts Plateaux du Centre, soulignant ainsi l'importance de l'entraide et de la découverte culturelle.

Photo : VNA/CVN

Le programme enrichira également les participants par des échanges culturels centrés sur les arts traditionnels, avec une attention particulière portée aux gongs, instruments de musique emblématiques dans les Hauts Plateaux du Centre. Une immersion dans la langue vietnamienne est également prévue, favorisant une compréhension plus profonde de la culture locale. Le camp offrira par ailleurs l'opportunité de découvrir des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, tels que My Son, Hôi An et Phong Nha - Ke Bang... Enfin, les jeunes en apprendront davantage sur des secteurs économiques clés du pays, notamment la culture et l'exportation du café.

Selon Nguyên Trung Kiên, président du Comité d'État pour les Vietnamiens d’outre-mer, le thème choisi vise à célébrer les grandes dates historiques du pays tout en nourrissant l’attachement à la nation, la fierté et la gratitude envers les générations précédentes.

Ce camp d’été constitue un pont entre les jeunes Vietnamiens du monde entier et leur terre d’origine. Par leur participation, ils deviennent aussi les ambassadeurs d’un Vietnam moderne, hospitalier et riche de traditions auprès de la communauté internationale.

VNA/CVN