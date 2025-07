Administration locale à deux niveaux à Hanoï : de premiers résultats positifs

Après plus d’une semaine de mise en œuvre, le modèle d’administration locale à deux niveaux à Hanoï fonctionne sans interruption, démontrant son efficacité dans la gestion de l’État, tout en recevant le soutien et la satisfaction des citoyens et des entreprises.

Selon Nguyên Minh Huong, cheffe de bureau du Comité populaire du quartier de Hai Bà Trung, afin de faciliter les démarches administratives, le quartier a mis en place quatre points d’assistance pour accompagner les particuliers dans leurs procédures.

La réception, le traitement et la restitution des documents se sont déroulés conformément aux processus établis, garantissant leur fluidité. Depuis la mise en œuvre du nouveau modèle, le nombre de dossiers traités au Comité populaire du quartier de Hai Bà Trung a augmenté, traduisant à la fois les besoins accrus de la population et l’efficacité du dispositif.

Au Comité populaire du quartier de Hoàng Liêt, dans la matinée du 8 juillet, l’affluence des citoyens venus effectuer des démarches administratives est restée stable. Les usagers ont exprimé une satisfaction générale quant à l’accueil des agents.

Nguyên Thanh Tung, 81 ans, domicilié rue Tuu Liêt (quartier Hoàng Liêt), est venu s’informer sur la liste des soldats blessés et des bénéficiaires de politiques sociales, notamment en matière de soins. Il a reçu un accompagnement attentif de la part du personnel du comité populaire et se dit convaincu que l’accès aux services sera de plus en plus facile.

Le Comité populaire du quartier a mobilisé des équipes de fonctionnaires et de bénévoles pour aider les citoyens à utiliser smartphones et ordinateurs. Le personnel chargé du traitement des dossiers fait preuve d’un grand sens des responsabilités.

Dans le quartier de Giang Vo, le modèle d’administration locale à deux niveaux a été mis en place de manière systématique et synchronisée. Durant les quatre premiers jours (du 1er au 4 juillet), le guichet unique a reçu et traité 301 dossiers administratifs.

Cô Nhu Dung, président du Comité populaire du quartier de Giang Vo, a affirmé que l’efficacité de cette réforme doit être mesurée à l’une des résultats concrets : satisfaction des citoyens, gestion publique efficace, développement socio-économique durable et renforcement de la défense et de la sécurité nationales.

Pour Pham Minh Nam, directeur de la société d’investissement immobilier Hoa Nam, ce nouveau modèle permet de raccourcir les délais de traitement des projets. La levée des obstacles administratifs est, selon lui, essentielle pour stimuler le développement du marché immobilier.

La simplification des procédures et la réforme du cadre juridique sont des leviers fondamentaux pour surmonter les difficultés du marché, créer un environnement d’affaires favorable, soutenir le développement durable des entreprises et attirer des flux d’investissement efficaces, a-t-il déclaré.

Une semaine s’est écoulée, marquée à la fois par des défis et une détermination constante. L’administration locale à deux niveaux ne constitue pas seulement une réforme institutionnelle, mais reflète aussi l’engagement de Hanoï à construire une gouvernance moderne, intègre, transparente et tournée vers un développement durable.

