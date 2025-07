Les citoyens vietnamiens en République de Corée sensibilisés aux lois

Le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger (SCOV), relevant du ministère des Affaires étrangères, en coordination avec l’ambassade du Vietnam en République de Corée et le Barreau de Hanoï, a organisé dimanche 6 juillet une séance en format hybride de diffusion et de consultation juridique destinée aux citoyens vietnamiens vivant, travaillant et étudiant en Asie de l’Est.

Dans son discours d’ouverture, le président du SCOV, Nguyên Trung Kiên, a souligné que la prise en charge de la communauté vietnamienne à l’étranger a toujours été l’un des axes prioritaires de la politique étrangère et de solidarité nationale du Vietnam. Cette priorité a bénéficié d’une attention particulière et a bénéficié des orientations du Parti et de l’État à travers une série de politiques majeures au cours des dernières décennies.

L’activité de diffusion et de consultation juridique destinée aux citoyens vietnamiens vivant, travaillant et étudiant en République de Corée vise non seulement à renforcer la diffusion et l’éducation du droit vietnamien auprès des Vietnamiens résidant à l’étranger, mais aussi à leur fournir des informations sur les systèmes juridiques d’autres pays. Elle contribue ainsi à sensibiliser la communauté vietnamienne à l’étranger, à faciliter son intégration, à gagner le respect et à obtenir un statut juridique solide dans son pays de résidence.

L’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a déclaré qu’environ 350.000 Vietnamiens vivent, étudient et travaillent actuellement dans différentes provinces et villes de ce pays d’Asie de l’Est.

Cette jeune communauté, en pleine croissance et s’intégrant rapidement à la société d’accueil, a activement exercé divers domaines et professions tout en conservant un fort attachement à sa patrie. Par conséquent, les aider à obtenir des informations précises et complètes sur les lois vietnamiennes et coréennes, en particulier sur les réglementations relatives à l’investissement au Vietnam et à la main-d’œuvre étrangère en République de Corée, joue un rôle essentiel.

Dans le cadre de ce programme, des avocats du Barreau de Hanoi, du Barreau central du Gyeonggi (République de Corée) et des représentants de l’ambassade du Vietnam ont présenté la réglementation juridique des deux pays. Ils ont également abordé douze groupes de questions soulevées par la communauté vietnamienne à l’étranger, en mettant l’accent sur des sujets qui la préoccupent particulièrement, tels que les normes du travail, la signature des contrats de travail, les politiques salariales, les indemnités, les assurances, le mariage avec des étrangers, la propriété immobilière et la réglementation des investissements au Vietnam.

Une attention particulière a été accordée aux nouvelles dispositions de la loi modifiée sur la nationalité et aux procédures de demande ou de retour à la nationalité vietnamienne.

Après le programme, les Vietnamiens à l’étranger ayant besoin d’informations complémentaires peuvent continuer à contacter l’ambassade du Vietnam en République de Corée ou le SCOV pour obtenir une assistance.

