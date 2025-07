Réforme administrative au Vietnam : une passerelle solide entre la diaspora et la Patrie

La mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux, provincial et communal, constitue une réforme administrative majeure, témoignant de la volonté du Parti et de l’État de rationaliser l’appareil d’État et d’en améliorer l’efficacité.

>> Prensa Latina souligne les avancées du Vietnam dans la modernisation de sa gouvernance locale

>> Une réforme administrative historique pour une gouvernance à deux niveaux

Photo : VNA/CVN

Pour la diaspora vietnamienne, notamment en Israël, cette réforme est perçue comme un signal positif, illustrant les efforts du pays pour moderniser ses institutions et promouvoir une administration plus transparente, moderne et proche des citoyens, a déclaré Truong Thi Hông, présidente de l’Association des Vietnamiens en Israël, dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Selon elle, cette simplification structurelle devrait se traduire concrètement par des services publics plus rapides, plus transparents et plus accessibles à tous, y compris aux Vietnamiens de l’étranger. Une telle évolution administrative est de nature à renforcer la confiance de la diaspora et à encourager ceux qui souhaitent investir ou soutenir des projets de développement local.

Elle a ajouté que si le nouveau modèle se révélait efficace, il pourrait également permettre aux autorités locales de mieux écouter les suggestions de la communauté vietnamienne à l’étranger, renforçant ainsi les liens au service du développement national.

"La transformation profonde que connaît le pays est une aspiration partagée par tous les Vietnamiens, où qu’ils se trouvent", a-t-elle conclu, soulignant l’attachement fort de la communauté à sa terre d’origine.

VNA/CVN