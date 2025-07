Le Vietnam facilite les contributions de sa diaspora au développement national

Photo : VNA/CVN

Le président du SCOV, Nguyên Trung Kiên, a indiqué que le 24 juin 2025, l’Assemblée nationale avait adopté la loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur la nationalité vietnamienne, dans le but de faciliter davantage le retour des Vietnamiens d’outre-mer pour investir, entreprendre et contribuer au développement national, tout en attirant des ressources humaines de haute qualité.

La loi assouplit les conditions d’acquisition de la nationalité vietnamienne, en particulier pour les personnes d’origine vietnamienne de deuxième ou troisième génération, ainsi que pour les étrangers tels que les experts, intellectuels ou scientifiques ayant apporté des contributions significatives. Les nouvelles dispositions prévoient notamment l’exemption des conditions de langue, de durée de résidence et de moyens de subsistance, ainsi que la possibilité de déposer une demande auprès des représentations diplomatiques vietnamiennes à l’étranger.

Elle élargit également le champ des bénéficiaires du recouvrement de la nationalité vietnamienne : une simple demande écrite permet désormais l’examen du dossier.

Nguyên Trung Kiên a souligné que cette réforme constitue une avancée majeure, levant les obstacles existants et ouvrant la voie à une reconnexion rapide et active de la diaspora avec le pays d’origine.

La loi vise à attirer les talents et les ressources de haute qualité, à renforcer le bloc de grande union nationale, en reliant les plus de 6 millions de Vietnamiens vivant à l’étranger avec les plus de 100 millions de compatriotes dans le pays, afin de bâtir ensemble un Vietnam prospère et durable.

Stimuler l’esprit de contribution et d’innovation des Vietnamiens d’outre-mer

Nguyên Trung Kiên a également présenté les points essentiels de la nouvelle loi sur la science, la technologie et l’innovation. Pour la première fois, l’innovation est reconnue comme un domaine indépendant, bénéficiant d’un statut équivalent à celui de la science et de la technologie dans le système juridique national.

Photo : VNA/CVN

La loi introduit un mécanisme de "sandbox" permettant de tester des modèles, technologies ou politiques innovants dans un cadre expérimental limité. Elle prévoit également des politiques encourageant la recherche à haut risque, le partage des risques, le capital-risque et la protection des chercheurs et des institutions respectant les procédures, même en cas de résultats non concluants.

Elle promeut une transition d’un contrôle a priori vers un contrôle a posteriori, en insistant sur la transparence des processus, l’évaluation des résultats et la gestion des risques - en adéquation avec la nature évolutive de la science, de la technologie et de l’innovation.

Un cadre juridique est aussi instauré pour favoriser la commercialisation des résultats de recherche, garantir le transfert de technologie et assurer une répartition équitable des bénéfices fondée sur les contributions.

Selon Nguyên Trung Kiên, la loi reflète de nombreuses recommandations de la diaspora, notamment en matière de sandbox, d’autonomie scientifique, de valorisation des résultats et de participation accrue du secteur privé - autant d’éléments salués par la communauté.

Le SCOV continuera de coopérer avec les ministères et organismes compétents pour concrétiser les dispositions de la loi et en assurer la mise en œuvre cohérente.

Nguyên Trung Kiên a enfin précisé que la contribution des Vietnamiens d’outre-mer ne nécessite pas nécessairement un retour physique dans le pays. Des formes d’engagement à distance telles que le conseil, la mise en relation ou le transfert de technologie sont tout aussi précieuses.

VNA/CVN