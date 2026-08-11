Près de deux millions de résidents de Hô Chi Minh-Ville bénéficient des examens de santé gratuits

Au 10 août, Hô Chi Minh-Ville avait réalisé des examens de santé gratuits pour près de deux millions de personnes. Toutefois, alors que plusieurs localités affichent un taux de couverture supérieur à 60% de leur population, certaines enregistrent encore un taux très faible, inférieur à 5%.

>> Hô Chi Minh-Ville passe à la vitesse supérieure pour achever 255 km de métro d'ici à 2030

>> Hô Chi Minh-Ville bâtit un système de santé intégré à plusieurs niveaux

>> L’ITE HCMC : deux décennies au service de la promotion du tourisme vietnamien

Photo : Dinh Hang/VNA/CVN

Selon le Département de la santé de Hô Chi Minh-Ville, le Programme d’examens de santé pour l’ensemble de la population connaît actuellement une accélération. Au début de sa mise en œuvre, entre 30.000 et 40.000 personnes étaient examinées chaque semaine en moyenne. Au cours des trois dernières semaines, ce chiffre est passé à 300.000 à 400.000 personnes par semaine.

Ces résultats montrent que le rythme de mise en œuvre du programme s’est fortement accéléré par rapport à sa phase initiale et que sa couverture s’élargit progressivement grâce à l’implication active des autorités locales et des établissements de santé, ainsi qu’à la participation de la population.

Actuellement, les six localités affichant les taux de couverture les plus élevés de la ville sont le quartier de Phuoc Thang (63,83%), la commune d’An Nhon Tây (52,77%), la zone administrative spéciale de Côn Dao (52,36%), la commune de Thanh An (48,12%), la commune de Xuân Thoi Son (41,04%) et la commune de Long Hai (40,11%). Ces localités maintiennent un bon rythme de mise en œuvre et affichent des résultats nettement supérieurs à la moyenne de la ville.

Cependant, au 10 août, deux quartiers de la ville affichaient encore un taux de personnes examinées inférieur à 5%, à savoir Bên Thành (3,34%) et Ban Co (4,86%).

Selon Tang Chi Thuong, directeur du Département de la santé de Hô Chi Minh-Ville, l’écart entre le quartier de Phuoc Thang (63,83%) et celui de Bên Thành (3,34%) montre que le rythme de mise en œuvre du programme demeure très inégal entre les localités.

Un signal positif réside toutefois dans l’accélération enregistrée au cours de la semaine écoulée dans certaines localités affichant jusque-là de faibles taux cumulés. Le quartier de Gia Dinh a ainsi réalisé des examens de santé pour 2.717 personnes, celui de Câu Ông Lanh pour 2.360 personnes, celui de Tây Thanh pour 1 522 personnes et celui de Chanh Hung pour 1.343 personnes. Si ce rythme est maintenu au cours des prochaines semaines, les écarts entre les localités pourraient progressivement se réduire.

"Avec près de deux millions de personnes ayant bénéficié d’un examen de santé et disposant désormais d’un dossier de santé électronique, le Programme d’examens de santé pour l’ensemble de la population de Hô Chi Minh-Ville entre dans une phase d’accélération importante. Nous nous efforçons de maintenir le rythme de 300.000 à 400.000 personnes examinées chaque semaine et de réduire progressivement les écarts entre les localités, en accordant la priorité au soutien des zones où la mise en œuvre est encore lente, afin d’élargir progressivement la couverture et de permettre à un nombre croissant d’habitants de bénéficier d’examens de santé et d’un suivi médical continu", a indiqué Tang Chi Thuong.

Selon les responsables du Département de la santé de Hô Chi Minh-Ville, les localités affichant encore de faibles taux de couverture devront, dans les temps à venir, continuer à recenser les habitants n’ayant pas encore bénéficié d’un examen, renforcer la communication et la mobilisation, aménager des horaires et des lieux d’examen pratiques et organiser, si nécessaire, des examens en dehors des heures normales. Elles devront également renforcer leur coordination avec les établissements de santé chargés de les soutenir afin d’accélérer la mise en œuvre du programme.

VNA/CVN